Das ist der neue Wiesn-Maßkrug

München.Riesenrad, Maßkrug und Brezel – die Insignien des Oktoberfests zieren auch dieses Jahr den offiziellen Wiesn-Maßkrug, der auf dem Bild von Wiesn-Mitarbeiterin Elena Weidlich präsentiert wird. Die Vorstellung des Krugs markiere für ihn den Auftakt zur diesjährigen Wiesn, sagte am Donnerstag Wiesnchef Clemens Baumgärtner. Das Oktoberfest dauert vom 21. September bis 6. Oktober. 70 000 Exemplare des Steinkrugs sollen in den Festzelten, an Souvenirständen und übers Internet verkauft werden. Seit 1978 gibt es jedes Jahr einen neuen Krug, der bei Sammlern heiß begehrt ist. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.08.2019