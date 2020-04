Das ist die WHO, und das macht sie

2 Fotos ansehen Das Zeichen der WHO und Mitarbeiter der Organisation. © dpa

Washington.Eine Schlange windet sich um einen Stab herum. Dahinter ist eine Weltkarte zu sehen, und alles wird von zwei Zweigen eingerahmt. Kennst du dieses Zeichen? Es gehört der Weltgesundheitsorganisation. Oft wird sie auch WHO genannt.

Fast alle Länder der Welt haben Vertreter zur Weltgesundheitsorganisation geschickt. „Sie unterhalten sich dort über die Gesundheit und Krankheiten ihrer Bevölkerungen“, sagt die Expertin Anna Holzscheiter. So können sie Wissen sammeln. „Und wenn Krankheiten über Grenzen wandern, können sie Lösungen finden.“

Die Weltgesundheitsorganisation hat sich zum Beispiel den Impfpass ausgedacht. Deswegen ist dort das Zeichen mit der Schlange drauf. „Damit wissen die Menschen überall, wer gegen was geimpft ist“, sagt Frau Holzscheiter. Diese Impfungen schützen vor schlimmen Krankheiten. Die Organisation bezahlt auch Forscherinnen und Forscher, damit sie mehr Impfstoffe finden.

Im Moment sind viele Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation mit dem neuen Coronavirus beschäftigt. „Sie beobachten, was los ist, und senden dann, wenn nötig, Warnungen an andere Länder aus“, sagt die Expertin. Auch ermahnt die Organisation die reicheren Länder, dass sie den ärmeren Ländern in der Corona-Krise helfen.

Länder zahlen Geld

Für ihre Arbeit bekommt die Weltgesundheitsorganisation Geld von den Mitgliedsländern. Besonders viel Geld kommt dabei vom großen Land USA. Diese Woche aber erklärte der Präsident der USA, dass sein Land nicht mehr zahlen will.

Denn er findet, dass die Organisation in der Corona-Krise schlecht gearbeitet hat. Deswegen müssten die Mitarbeiter der Organisation aber nicht gleich aufhören zu arbeiten, erklärt Anna Holzscheiter. „Insgesamt geben 194 Länder Geld. Vielleicht geben jetzt die anderen etwas mehr.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.04.2020