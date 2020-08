Das ist ja Zauberei!

2 Fotos ansehen Tristan (v. o. l.), Santiago, Jannis, und Malte (v. u. l.) Ben und Luis. © dpa

Berlin.Santiago steht auf einer Bühne und hält vier rechteckige Pappen in der Hand: eine braune, eine pinke, eine blaue und eine schwarze. Dann macht er eine schnelle Bewegung. Plötzlich hält er eine Zeitung in der Hand. Wie konnte das denn gehen?

Santiago gehört zur Jugendgruppe des Magischen Zirkels in Berlin. Das ist ein Zauberverein. Die Jugendlichen treffen sich einmal im Monat. Dann bekommen sie Tipps von einem echten Zauber-Experten. Er heißt Felix Wohlfahrt und zaubert schon seit 15 Jahren. Bei diesem Treffen sind außer Santiago noch Jannis, Luis, Ben, Malte und Tristan dabei. Sie sind zwischen elf und 14 Jahre alt und zeigen sich gegenseitig Kunststücke.

Tricks aus Büchern

Wer zaubert, verrät in der Regel nicht, wie die Kunststücke funktionieren. Denn wenn jeder wüsste, was der Trick ist, wären die Menschen nicht mehr so fasziniert davon.

Bei Youtube oder Instagram findest du trotzdem Anleitungen für Tricks. Der Zauberlehrer Felix Wohlfahrt empfiehlt, Zauberei aus Büchern zu lernen. Die kannst du dir zum Beispiel in einer Bücherei ausleihen. Außerdem, sagt er, gebe es in vielen Städten Zaubergruppen für Jugendliche.

Wenn du deine Kunststücke vorführen willst, kannst du sie zum Beispiel deiner Familie zeigen. Nach etwas Übung eignen sich auch Feste. Santiago und Tristan empfehlen: Leute auf der Straße oder im Park ansprechen. Dafür hat Santiago noch einen Tipp: „Man muss charmant sein und am Anfang einen guten Effekt zeigen. Dann wollen die Leute noch mehr sehen.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.08.2020