Das machen Promis gerade

2 Fotos ansehen Bibi-Blocksberg-Schauspielerin Lina Larissa Strahl bleibt zu Hause. © dpa

Berlin.Fußballer Thomas Müller steht im Hasenstall und hat das Gartenwerkzeug schon in der Hand. „Wir können was Nützliches tun“, sagt er. Denn: „Es ist mit Sicherheit Arbeit zu Hause liegen geblieben.“ Schaut man sich die Videos und Bilder des Sportlers im Internet an, scheint dieser keine Langeweile zu haben. Er trainiert wieder ein bisschen und kümmert sich ansonsten um die Hunde, liest, macht Sport oder versorgt die Kaninchen.

Auch andere Promis geben sich Mühe, die Zeit gerade möglichst gut zu rumzubekommen. Denn natürlich gilt auch für sie: Um die schnelle Ausbreitung des neuen Coronavirus zu verhindern, sind sie jetzt viel zu Hause. Zum Beispiel Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl, deren Album „Rebellin“ heißt. Sie macht im Netz klar: „Auch wenn ich vom „Rebellisch sein“ singe, sollten wir das gerade nicht auf Regeln beziehen, die dafür sorgen, dass wir’s hoffentlich hinbekommen die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle zu kriegen.“

Lina stand schon als Bibi Blocksberg vor der Kamera. Auch die Schauspielerin Katharina Hirschberg spielt die Hexe Bibi gerade in einer Serie. Sie erzählt, ihr Alltag habe sich durch das Coronavirus komplett verändert. „Nicht nur, weil ich nicht mehr in die Schule gehe“, sagt sie. „Ich bleibe zu Hause und meide Kontakt zu anderen Menschen, mit denen ich nicht sowieso zusammenlebe.“

Mundschutz selbst basteln

Das ist wichtig, kann aber manchmal auch einsam machen. Das weiß auch der Musiker Felix Jaehn. „Ich vermisse meine Freunde und meine Liebsten. Und ich vermisse körperliche Nähe, also Menschen in den Arm zu nehmen und zu spüren“, erzählt er. Viele seiner Hobbys sind zum Glück gut, um alleine zu Hause Zeit zu verbringen. „Meine Hobbys neben der Musik sind: Meditieren, Einrichten, Garten und Sport – alles was ruhig ist und weg vom Handy“, erzählt Felix Jaehn.

Wer dagegen zu Hause schnell Langeweile bekommt, kann es stattdessen machen wie die Sängerin Lena Meyer-Landrut. Auf ihrer Instagram-Seite zeigt sie, wie man sich selbst einen Mundschutz bastelt. Der soll vor allem helfen, andere nicht anzustecken. „Außer zuhause bleiben und Hände waschen gibt es eine Sache, die wir jetzt alle machen können, um das Virus zu bremsen. Und das ist: Maske auf“, schreibt Lena.

Ihre Masken hat sie mit Schnurrbärten oder lächelnden Mündern verziert. Dazu schreibt sie: „So leicht war es noch nie, das Richtige zu tun.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.04.2020