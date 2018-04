Das royale Baby ist da: Herzogin Kate bringt Sohn zur Welt

Anzeige

Etwas später teilte der Palast mit, die beiden Kinder hätten die Klinik wieder verlassen. Kate und William dankten dem Personal der Geburtsklinik für die Betreuung, hieß es weiter. Außerdem wolle das Paar allen für ihre Glückwünsche danken.

Vor der Klinik im Londoner Stadtteil Paddington hatten sich am Montag Hunderte Journalisten und Royal-Fans versammelt. Manch hartgesottener Anhänger des Königshauses campierte bereits seit zwei Wochen vor der Klinik, um sich einen guten Platz zu sichern.

Der Name des Mini-Prinzen wurde zunächst noch nicht verraten - wann das Königshaus bekannt gibt, wie er heißen soll, war noch nicht klar. Bei den Buchmachern standen zuletzt Arthur, Albert, Frederick, James und Philip hoch im Kurs.

Die britische Premierministerin Theresa May gratulierte dem Elternpaar als eine der ersten. «Ich wünsche ihnen alles Glück für die Zukunft», schrieb sie auf Twitter. Auch Londons Bürgermeister Sadiq Khan gratulierte Kate und William via Twitter. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau schrieb bei dem Kurznachrichtendienst: «Kanada begrüßt einen kleinen Jungen in der königlichen Familie!» Seine Frau Sophie und er sendeten ihre Glückwünsche an William und Kate - und auch an George und Charlotte. Kanada ist das flächenmäßig größte Territorium der Commonwealth-Gemeinschaft, und Königin Elizabeth II. nach wie vor offiziell das Staatsoberhaupt.

Für die Queen ist es bereits das sechste Urenkelkind. Das Baby steht an fünfter Stelle der britischen Thronfolge - nach Opa Charles, Vater William, Bruder George und Schwester Charlotte. Dank einer Änderung der Regeln zur Thronfolge aus dem Jahr 2013 verdrängt der jüngere Bruder seine Schwester Charlotte nicht von ihrem vierten Platz. Onkel Harry rutscht jedoch vom fünften auf den sechsten Rang.

Wie bei ihren beiden ersten Kindern hatte die 36-jährige Kate zu Beginn der Schwangerschaft unter starker Übelkeit gelitten und musste zunächst viele offizielle Termine absagen. Aus diesem Grund verpasste sie auch die Einschulung ihres Sohns Prinz George.

Der vierjährige George besucht die Privatschule Thomas's Battersea im Süden Londons. Die zweijährige Charlotte geht in einen Kindergarten in der Nähe des Kensington-Palastes mitten in der Metropole.