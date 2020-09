Das schreiben Leser über den Debattenbeitrag zum Ruhestand

Zum Artikel „Wie geht Ruhestand richtig, Herr Bayer? vom 29. August:

Vielen Dank für Ihren Beitrag im „Mannheimer Morgen“. Habe mich darüber sehr gefreut, viel gegrinst und auch über einige Passagen gelacht. Sie haben ja eigentlich die Männer/Herren angesprochen, aber ich melde mich, da vieles auch auf uns Frauen/Damen zutrifft.

Es ist nicht meine Art, meine Meinung zu schreiben, aber Sie haben in mir einige Erinnerungen geweckt. Ich bin inzwischen 83 Jahre alt und erinnerte mich an meine Schulzeit und wie meine Freundinnen und ich etwa 35 Jahren alte Frauen empfanden. Wie hat sich doch die Zeit geändert! Allein die modischen Einflüsse haben sich sehr gewandelt, gut so. Wir gehen heute nicht mehr „grau in grau“ und freuen uns, dass wir so viel Positives erleben durften und noch erleben. Die „grantelnden Alten“ gibt es zwar auch noch, aber sie sind in der Minderheit. Wir Mannheimer sagen ja: „Kopf hoch, wenn der Hals auch dreckig ist.“ Also machen wir das Beste draus! Lachen ist immer noch eine gute Medizin. (Doris Gödecke, Mannheim)

Danke für den wunderbaren Beitrag von Herrn Bayer. Ich habe ihn am Samstagmorgen, natürlich nach dem Ausschlafen und mit einem Becher Kaffee, gelesen, habe mich köstlich amüsiert und mich auch oft darin wiedererkannt. Ja, es ist herrlich, älter zu sein und tun und lassen zu können, was man/frau will. Und ich mache ganz konsequent nur noch das, was ich machen möchte und was mir Spaß macht. Ich sage jedem, dass das jetzt, nach so vielen Jahren des Fremdbestimmtseins, meine besten Jahre sind. (Gaby Gehring, Schwetzingen)

Lieber „Mannheimer Morgen“, vielen Dank für den guten Debattenbeitrag „Wie geht Ruhestand, Herr Bayer?“. Wunderbar, so etwas Positives über das Älterwerden zu lesen, hat mir Spaß gemacht. Das Buch „Immer ausschlafen ist auch keine Lösung“ werde ich mir auch besorgen. (Heidi Schmidt, Mannheim)

Da ich selbst bereits seit sechs Jahren im Ruhestand bin, habe ich diesen Artikel mit großem Interesse gelesen, wurde aber inhaltlich doch sehr enttäuscht. Ganz besonders von der höchst widersprüchlichen Aussage: „Und ich möchte Ihnen am Ende noch einen wichtigen Rat geben: Hören Sie nicht auf Ratgeber, hören Sie auf Ihren Verstand.“

Meine Frau und ich haben uns über diese doch sehr widersprüchliche Aussage sehr amüsiert, denn die Schlussfolgerung hieraus ist doch, dass wir zwar nicht auf Ratgeber hören sollten, aber natürlich unbedingt das Buch des Ratgebers, Prof. Axel Beyer, „Immer Ausschlafen ist auch keine Lösung“ nicht nur kaufen, sondern auch lesen sollten. Wir folgen dem Rat des Ratgebers und werden zumindest sein Buch natürlich nicht kaufen, da wir ja nicht auf Ratgeber hören sollen! (Peter Mildenberger, Brühl)

Saß im Sessel, Füße hoch, ein Glas Bergsträßer auf dem Beistelltisch und las mit herzlichem Vergnügen. Danke, Herr Prof. Beyer! (Hans-Joachim Bürger, Lorsch)

Ich habe den Artikel von Prof. Bayer mit Freude gelesen. Er hat mich zum Schmunzeln gebracht und von den vielen negativen Nachrichten der letzten Zeit abgelenkt, er hat den Blick auf mich selbst gerichtet: Ich könnte auch eine grantelnde Alte werden – aber ich bin Friseurin und abgehärtet und hoffe, eine Rentnerin zu werden, die gerne ausschläft. Wobei ich lieber mit 70 noch Haare schneide, und meine Kunden psychologisch betreue. Gerne mehr von solchen lustigen, positiven Artikeln. (Veronika Rabe-Podema, Königheim)

Den Gastbeitrag von Herrn Professor Axel Beyer finde ich ganz großartig – ganz in meinem Sinne. Man vermiest sich und anderen Menschen das Leben, wenn man negativ denkt. Auch wenn es einem Mal nicht so gut geht, muss man nach vorne schauen und so oft wie möglich lachen – es gibt so viele Möglichkeiten dazu. Wenn man Leute verurteilt oder negativ über sie denkt, hat man keine Zeit, sie zu lieben! (Christiane Spether, Ilvesheim)

Mit Freude habe ich den Artikel von Herrn Prof. Axel Beyer gelesen. Ich habe geschmunzelt und herzlich gelacht. Dieser Mann bringt es mit seiner Beobachtungsgabe auf den Punkt, spricht mir aus der Seele, hat Humor und ist mit sich im Reinen. Wie sollte bei dieser Einstellung im Ruhestand etwas schiefgehen? Wäre zu wünschen, dass es mehr Menschen mit dieser positiven Einstellung gibt. (Renate Vogtmann, Mannheim)

Ein schöner Beitrag zum Schmunzeln. Bei aller Heiterkeit steckt doch viel Wahrheit darin. (Heinz Richter, Plankstadt)

Beim Lesen des Artikels von Prof. Beyer musste ich doch sehr schmunzeln. Es liegt so viel Wahrheit darin und inzwischen musste und habe ich mich mit sehr vielen Dingen arrangiert, das war nach 50 Jahren gelebter und geliebter Berufstätigkeit gar nicht so einfach. Die beliebten Ratgeber in den Buchläden nehmen so überhand, dass ich für mich beschlossen habe, es reicht jetzt! So viel Zeit möchte ich gar nicht investieren, um alles auszuprobieren.

Gewiss, auch ich habe ein Minimum an Medikamenten und etwas „Ergänzung“ von für mich sinnvollen Zusatzpräparaten. Meinen Blick richte ich aber auf interessante und auch mal lustige Lektüre. Demnächst werde ich übrigens, wenn Corona es erlaubt, einen Malkurs belegen, ein Hobby aus der Jugendzeit! Besten Dank für diesen schönen Artikel, der mich sofort ansprach. (Ute Recke, Mannheim)

Mit großer Freude und Genugtuung habe ich diesen hervorragend gelungenen Beitrag über den Ruhestand gelesen. Ich bin seit zehn Jahren im Ruhestand, genieße meine Freizeit bis heute und habe diese Seite zweimal schmunzelnd genossen. Diese Zeilen spiegeln in erstaunlicher Weise meine Lebensauffassung wider, ich fühle mich geradezu bestätigt und hätte diesen Aufsatz nicht besser schreiben können. (Josef Kumaus, Lauda-Königshofen)

Zum Schreien komisch, dabei mit so warmem Humor und liebevollem Witz und innerer Gelassenheit geschrieben. Hier wird die leichte Art des Rentendaseins beschrieben; wer nicht unter chronischen Schmerzen und damit einhergehenden Beeinträchtigungen leben muss, kann sein vollstes „Ja“ zu dem Inhalt dieses Beitrages geben. Danke an Herrn Bayer für den Heiterkeitsausbruch, den er mir beschert hat. Und übrigens: Roy Black kenne ich, also bin ich schon ganz schön alt und den Satz: „Wir Älteren sehen ja heute auch viel jünger aus, als die Älteren damals, als wir jünger waren“ habe ich verstanden, also bin ich noch ganz schön jung. (Gundula Kirsch-Wohlfahrt, Bensheim)

Ich habe mich gefreut über den Zeitungsbericht. Wie Sie schreiben, hoffentlich lesen das viele Leute. Man muss zufrieden sein mit dem, was man hat und das Beste daraus machen. Meinen Arzt mache ich mir selber, arbeite und esse, was mir guttut und schmeckt. Man muss auch für alles interessiert sein, was es in der Welt gibt. Das andere ergibt sich alles von selbst. (Edeltrud Ballweg, Külsheim)

Ich finde den Artikel im „Mannheimer Morgen“ ganz toll. Ich bin Jahrgang 1951 und musste beim Lesen viel schmunzeln. Auch ich bin der Meinung, dass die alten Menschen früher nur schwarz oder grau gekleidet waren. Und eben alt. Ich werde bald 70 Jahre alt und kleide mich so, wie es mir gefällt. Wenn ich manche Frauen in meinem Alter sehe, denke ich oh Gott, so alt werde ich nicht, dass ich mich so verhalte und aussehe. Ich stehe zu meinen 70 Jahren. Danke für den schönen Artikel. (Rosa Franck, Ludwigshafen)

Vielen Dank und weiter so. Toller Beitrag, herrlich zu lesen und zum Lachen. Was angesprochen wird, hat mancher schon gedacht. Und wenn ein Bekannter (80!! Jahre) erzählt, er hätte sich jetzt auch ein E-Bike gekauft, na dann Vorsicht vor den neuen „Alten”. Hoffentlich schläft der dann aus und begegnet mir nie auf der Straße. Schöne Zeit, egal wie alt Ihr seid! (Martina Gutschick-Hellinger, Weikersheim)

Hallo Herr Bayer, mit großem Interesse habe ich Ihren Artikel gelesen. Ich finde ihn prima, man lernt nie aus. Auch mit 87 kann man immer noch was dazulernen. (Hildegard Wanitschek, Hardheim)

Den Originalartikel finden Sie unter https://bit.ly/3jXcLJc.