Das Volk ist enttäuscht von Willem-Alexander und Máxima

Berlin/Den Haag.Wirft man einen Blick auf die königliche Instagram-Seite, ist von Prunk und Glamour bei den niederländischen Royals wenig zu sehen: Das Königspaar Willem-Alexander (53) und Máxima (49) hört sich über eine Videoschalte die Nöte von Lehrern und Pflegepersonal an, die Königin plaudert am Laptop mit Schulkindern auf der niederländischen Karibikinsel Bonaire. Bescheiden, fleißig, nahbar – so inszeniert sich das Paar.

Doch die Beliebtheit der beiden sinkt dramatisch: Hatten im April vergangenen Jahres noch 76 Prozent der Niederländer „viel“ Vertrauen in den König, so sind es nun Anfang 2021 nur noch 47 Prozent. 74 Prozent unterstützten im Vorjahr die Monarchie, derzeit sind es lediglich noch 60 Prozent. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos hervor.

Hauptursache ist das, was Medien „die griechische Tragödie“ nennen: Im Oktober waren Willem-Alexander, Máxima und die drei Kinder Catharina-Amalia (17), Alexia (15) und Ariane (13) mit ihrer 80 Millionen Euro teuren Boeing 737 aus der Regierungsflotte in ihr Feriendomizil auf der griechischen Halbinsel Peloponnes aufgebrochen. Der Zeitpunkt war denkbar ungünstig: Gerade hatte in den Niederlanden ein zweiter Corona-Lockdown begonnen.

Jacht für zwei Millionen Euro

Viel Zeit, die ockerfarbene 4000-Quadratmeter-Villa auf einem Felsvorsprung über dem Meer mit Pool und Privathafen zu genießen, blieb dem Königspaar nicht. Denn in der Heimat schaukelte sich die Stimmung gegen die beiden blitzschnell hoch, Politiker gaben sich gegenseitig die Schuld, die unbekümmerten Vielreiser nicht gewarnt zu haben. Nach nur 24 Stunden kehrte die Familie reumütig zurück – im Linienflieger. Das Königspaar kroch vor dem Volk zu Kreuze: „Es tut uns weh, Ihr Vertrauen verraten zu haben“, sagte Willem-Alexander. In besseren Zeiten wäre es damit wohl erledigt gewesen, doch die Nerven der Niederländer liegen blank. Es stecken sich derzeit doppelt so viele Menschen an wie in Deutschland, zudem breitet sich die englische Virusmutation aus.

Angesichts dieser Krisenlage fragen sich viele, was sie eigentlich von der Monarchie haben – außer hohen Kosten. Die Niederlande sind ein reiches Land, doch gilt es als anstößig, Geld zu verschwenden oder gar zu protzen. Fünf Millionen Euro soll das griechische Domizil in der Nachbarschaft von Wladimir Putin gekostet haben, ein riesiger Schutzzaun schlug jetzt noch einmal mit 451 000 Euro zu Buche. Im Juni kaufte der König für zwei Millionen Euro eine neue Jacht Typ Wajer 55 – nicht seine erste.

Der neue gepanzerte Audi A8 ist eine Sonderanfertigung aus Ingolstadt, verfügt über Champagnerkühler und zwei Monitore. Preis: 600 000 Euro. Der Palast Huis ten Bosch in Den Haag wurde für 63 Millionen Euro renoviert.

Appelle aus der Politik

Nun mischt sich Politiker Jan Schinkelshoek (67) von der Koalitionspartei CDA ein. In einem Gastbeitrag für die Zeitung „NRC“ schreibt er, die Monarchie habe durch die „vielen Zwischenfälle“ im vergangenen Jahr „ihren Glanz verloren“. Dabei sei in Zeiten der Unsicherheit mehr denn je eine Institution notwendig, „die symbolisiert, wofür unser verwirrtes, gespaltenes, unruhiges Land steht, was es kann und wohin es geht“. Ministerpräsident Mark Rutte (53) und der König sollten sich wöchentlich eine Stunde Zeit nehmen, um die Ausrichtung der Monarchie zu besprechen, so sein Vorschlag. Es sei nun die Aufgabe der Politik, die Monarchie anders zu gestalten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.01.2021