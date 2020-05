Das wissen wir über das Coronavirus

Covid-19 stellt die Menschheit vor große Herausforderungen. Um sie zu meistern, ist es wichtig, die neue Krankheit zu verstehen. Doch die Forschung befindet sich noch am Anfang. Täglich werden Studien veröffentlicht, Theorien abgesichert oder über den Haufen geworfen. Ein Überblick über den derzeitigen Kenntnisstand.

Übertragung des Krankheitserregers

In dieser Frage ist sich die Wissenschaft einig: Die Übertragung der neuen Coronaviren SARS-CoV-2 erfolgt hauptsächlich über Tröpfchen. Sie werden beim Husten, Niesen, aber auch beim Sprechen in die Luft abgegeben und von anderen Personen über die Schleimhäute von Nase, Mund und Augen wieder aufgenommen. Laut Robert Koch-Institut steckt eine infizierte Person ohne Gegenmaßnahmen wie Masken oder Abstandsregelungen zwei bis drei weitere Menschen an. Ansteckend sind Infizierte schon ein bis drei Tage vor dem Beginn von Symptomen – und sogar, wenn die Krankheit bei ihnen ganz unbemerkt abläuft.

Eine Schmierinfektion über Türgriffe oder Hände scheint seltener zu sein. Das liegt vor allem daran, dass es sich um ein umhülltes Virus handelt, das anfällig gegen Trockenheit ist. Es kann zwar auch auf Oberflächen noch Stunden oder sogar Tage später nachgewiesen werden. Doch dann ist das Virus in aller Regel nicht mehr infektiös. Schätzungen zufolge erfolgen 90 Prozent der Infektionen durch Tröpfchen und zehn Prozent durch Schmierinfektionen.

Mehreren Studien haben außerdem zeigen können, dass SARS-CoV-2-Viren in sehr kleinen Tröpfchen, sogenannten Aerosolen, längere Zeit in der Luft schweben. Wissenschaftlich ungeklärt ist, ob die darin enthaltenen Viren ansteckend sein können. Wenn ja, wäre das problematisch, die Abstandsregel von 1,50 Metern würde dann nicht sicher reichen, um eine Ansteckung zu verhindern.

Klar ist aber jetzt schon: Das neue Virus breitet sich besonders gut in Innenräumen bei beengten Verhältnissen aus. Im Freien und bei guter Belüftung scheint das Risiko niedriger zu sein. Um wie viel, das muss in weiteren Studien geklärt werden.

Immun oder nicht?

Viele Infektionen mit dem Sars-Cov-2-Virus verlaufen so mild oder ohne Symptome, dass Betroffene gar nicht mitbekommen, dass sie erkrankt sind. Sie tauchen deshalb auch in keiner Statistik auf. Die Frage ist also, ob es nicht deutlich mehr Corona-Fälle gibt als die offiziell vom Robert Koch-Institut oder der Johns Hopkins Universität täglich gemeldeten.

Laut „Heinsberg-Studie“ könnte die Dunkelziffer zehnmal so hoch sein, das heißt, es müssten sich demnach schon rund 1,8 Millionen Menschen mit Corona in Deutschland infiziert haben. Ein Forschungsteam um den Bonner Virologen Hendrik Streeck hatte im April im Ortsteil Gangelt im Kreis Heinsberg, der als Brennpunkt für das Coronavirus gilt, 900 Personen und mehr als 400 Haushalte befragt und Proben genommen. Die errechnete Dunkelziffer ist ein Ergebnis des Forschungsteams.

Laut einer Studie von Epidemiologen der Universität Oxford könnte sich bereits die Hälfte der britischen Bevölkerung seit Mitte Januar mit dem Coronavirus angesteckt haben. Das wären etwa 30 Millionen Menschen. Experten sehen die Hochrechnungen kritisch, die Untersuchung enthalte eine Reihe von Mängeln, die zu Fehlinterpretationen führen könnten.

Ob Menschen, die einmal mit Corona infiziert waren, immun sind, ist noch ungeklärt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt in ihrem aktuellen Update, dass auch eine zweite Infektion möglich sei. Wie Untersuchungen zeigen, weisen Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, zwar Antikörper auf, oftmals aber nur auf einem niedrigen Level. Auch die bisher verfügbaren Tests zum Nachweis von Antikörpern im Menschen müssten, so die WHO, hinsichtlich Genauigkeit und Zuverlässigkeit validiert werden.

Hoffen auf einen Impfstoff

Aktuell wird in mindestens 115 Projekten an einem Impfstoff geforscht. In Deutschland erhielt das Mainzer Unternehmen Biontech vor zwei Wochen die Genehmigung für erste Tests an zunächst 200 Probanden. Unterdessen hat die Universität Oxford angekündigt, womöglich schon im September einen Impfstoff zur Verfügung stellen zu können.

Bei der Entwicklung greifen Forscher auf unterschiedliche Methoden zurück: Bei den klassischen Verfahren besteht die Impfung aus abgeschwächten oder abgetöteten Erregern, die das Immunsystem zur Produktion von Antikörpern anregen sollen, so dass im Falle einer tatsächlichen Infektion die Abwehr vorbereitet ist.

Für das Prinzip des Lebendimpfstoffes gibt es eine Variante, bei der sogenannte Vektorviren die Grundlage bilden. Das sind harmlose Viren, die mit genetischen Mitteln zum Beispiel als Sars-Cov-2-Virus „verkleidet“ werden. Dem Körper wird auf diese Weise eine Covid-19-Infektion vorgetäuscht, er entwickelt Antikörper, die dann auch im Falle einer echten Infektion bereitstehen. Verfolgt wird dieser Ansatz aktuell unter anderem in Oxford. Ein nach diesem Prinzip entwickelter Impfstoff wurde bereits zugelassen, und zwar gegen das Ebolavirus.

Der dritte Ansatz, den viele Corona-Projekte, unter anderem auch das von Biontech, verfolgen, ist ein experimenteller: Es handelt sich um einen genbasierten Impfstoff, bei dem nur ein genetischer Bauplan für die Herstellung von bestimmten Proteinen geimpft wird. Um in menschliche Zellen eindringen zu können, benötigen Erreger einen Türöffner. Im Falle der Coronaviren sind das Spike-Proteine, die sich auf den Oberflächen der Viren befinden. Die mittels Impfung eingeschleuste Messenger RNA (mRNA oder Boten-RNA) leitet den Körper dazu an, die Spike-Proteine nachzubauen, so dass das Immunsystem im Ernstfall auf das Virus vorbereitet ist. Der Einsatz von mRNA in Impfstoffen ist allerdings noch ein junges Forschungsgebiet; es gibt noch kein derartiges Vakzin auf dem Markt.

Das Rätsel um die Kinder

Ein Thema, das die Gesellschaft in diesen Tagen besonders umtreibt, sind Öffnungen von Schulen und Kitas. Doch noch immer kann die Wissenschaft nicht klar sagen, welche Rolle Kinder bei der Verbreitung des neuen Coronavirus spielen. Dafür gibt es zu wenige Daten und die bisherigen Untersuchungen widersprechen sich teilweise sogar.

So infizieren sich nach einer vor wenigen Tagen veröffentlichten Studie aus Wuhan Kinder bis zu 14 Jahren deutlich seltener mit dem neuen Coronavirus als andere Altersgruppen. Ihr Risiko liegt demnach im Vergleich zu Erwachsenen nur bei einem Drittel. Bei einer Stichproben-Untersuchung in Island wurde sogar kein einziges Kind unter zehn Jahren positiv getestet. Und auch bei Tests der Familienmitglieder von Covid-Patienten in den Niederlanden fand man keine infizierten Kinder.

Andere Studien hingegen – unter anderem aus dem deutschen Heinsberg, aber auch aus China – kommen zu dem Ergebnis, dass die Infektionsraten bei Erwachsenen und Kindern sehr ähnlich sind.

Dass es derzeit über die Rolle von Kindern bei der Ausbreitung des Virus keine eindeutige Datenlage gibt, hat einen Grund: In fast allen schwer von Covid-19 betroffenen Ländern wurden Kitas und Schulen sehr schnell geschlossen. Dadurch habe man jetzt „eine Situation, in der man die entscheidenden Studien gar nicht machen kann“, sagt der Berliner Virologe Christian Drosten.

An seinem Institut haben Wissenschaftler die Viruslast in den Atemwegen nach Altersgruppen verglichen und dabei keinen Unterschied gefunden. Sie schließen daraus: Wenn Kinder die Krankheit erst einmal haben, dann sind sie vermutlich genauso infektiös wie Erwachsene.

Suche nach Medikamenten

Im Kampf gegen Corona suchen Wissenschaftler aus aller Welt fieberhaft nach einem Medikament. Da die Entwicklung sehr aufwendig und langwierig ist, konzentriert sich die Suche auf Wirkstoffe, deren Verträglichkeit bereits in Studien untersucht wurde.

Als größter Hoffnungsträger gilt derzeit das zur Behandlung von Ebola entwickelte Remdesivir der US-Pharmafirma Gilead. Nachdem es bereits erste Hinweise auf einen positiven Effekt gab, wurde vor einer Woche erstmals eine hochwertige Studie aus den USA veröffentlicht. Demnach werden Corona-Patienten schneller wieder gesund, wenn sie das Medikament erhalten. Eine Verringerung der Sterblichkeit konnte allerdings nicht gezeigt werden. Die USA haben am vergangenen Freitag eine Ausnahmezulassung für das Mittel erteilt. Auch in Deutschland wurde ein Arzneimittelhärtefallprogramm für Remdesivir bestätigt. Damit darf das Medikament von Ärzten verabreicht werden.

Weniger gut sieht es für das Malariamittel Hydroxychloroquin beziehungsweise Chloroquin aus. Nachdem sich sowohl der französische Präsident Emmanuel Macron als auch sein US-Kollege Donald Trump zuversichtlich über das Potenzial des Medikaments geäußert hatten, wurden schon die Vorräte knapp. Doch bisher liegen kaum Daten vor, ob der Wirkstoff tatsächlich hilft. Im Gegenteil, nach neuesten Forschungsergebnissen erhöht er die Sterberate.

Es gibt noch zahlreiche weitere Medikamente, die derzeit in Studien getestet werden, zum Beispiel Actemra (Wirkstoff Tocilizumab) von Roche, das gegen eine Überreaktion des Immunsystems bei Covid-Patienten helfen könnte. Auch Kombinationen verschiedener Grippe- und HIV-Medikamente werden getestet.