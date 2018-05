Anzeige

Köln.Maria Hertwig sitzt mehr als 450 Kilometer Luftlinie entfernt von Schloss Neuschwanstein in einem Sessel. Ein Urteil über den Prachtbau von Ludwig II. kann sie aber trotz der immensen Distanz abgeben. „Die haben gute Leute gehabt“, meint sie. Es sei ja schier unglaublich, wie man all das Material herangeschafft habe. Ihr Fazit: „Dat is’ schon schön!“

Hertwig, 93 Jahre alt und Bewohnerin des Caritas-Altenzentrums St. Maternus in Köln, sieht das Märchenschloss in diesem Moment tatsächlich vor sich – dank einer Virtual-Reality-Brille. Das Gerät ermöglicht es, den Blick in einer digital erzeugten Umwelt – einer virtuellen Realität – frei schweifen zu lassen. Schaut Maria Hertwig geradeaus, sieht sie das Schloss. Dreht sie den Kopf, kann sie über die grünen Wiesen des Allgäus blicken. „Alles reiche Bauern“, merkt sie an. Viel Land, wenige Häuser.

Das Caritas-Altenzentrum ist ein Haus, das mit den Errungenschaften der modernen Technikwelt herumexperimentiert. Etwa mit Videospielen und Smart Speakern, also Lautsprechern, die mit dem Internet verbunden sind. Bewohner können zum Beispiel fragen, ob sie heute einen Termin haben. Und die Virtual-Reality-Brille wurde angeschafft. Sie hilft bei der sogenannte Biografie-Arbeit, also dabei, in die eigene Geschichte nochmal einzutauchen. Maria Hertwig zum Beispiel war als Kind in Bayern, sie liebt die Gegend. Daher Neuschwanstein.