Debatte trifft auf Realität

Anzeige

Washington.Der Präsident fühlte sich vor den Gouverneuren ganz in seinem Element. „Ich glaube wirklich, ich wäre da reingerannt“, fantasierte Trump in seiner Ansprache beim Empfang der Regierungschefs der 50 Gliedstaaten im Weißen Haus darüber, wie er sich an Stelle des Polizisten verhalten hätte, der während der Schießerei von Parkland nicht in das Schulgebäude hineinging. „Selbst ohne Waffe“. Auch mit Blick auf Änderungen im Waffenrecht gab Trump vor den Gouverneuren den Macher. Selbst wenn der Kongress nichts unternehme, wolle er notfalls eigenmächtig „Bump stocks“ – Schnellfeuerkolben, die eine halbautomatische Waffe feuern lassen wie ein Maschinengewehr – verbieten.

Über die Waffenlobby sollten sich die Amerikaner keine Sorgen machen. Die NRA (National Rifle Association – die amerikanische Waffenlobby) sei auf ihrer Seite, erklärte Trump. Das mag auch daran liegen, dass die von Trump in Umlauf gebrachten Vorschläge für Änderungen beim Waffenrecht der Lobby nicht wehtun. Alle anderen Änderungen müssen zudem durch den Kongress, der Anfang der Woche aus einer Sitzungspause zurückkehrte.

Dort kann sich die Waffenlobby auf ein Bollwerk an republikanischen Gesetzgebern verlassen, die wenig Neigung zeigen, ihre Basis gegen sich aufzubringen. Denn die Leidenschaft aufseiten der Waffenfans ist in den USA so hoch wie die ihrer Gegner. Die besten Aussichten hat nach Stand der Dinge eine bescheidene Verbesserung der Meldepflicht in der nationalen Datenbank, die bei Waffenverkäufen durch lizenzierte Händler abgerufen wird. Ein entsprechender Gesetzesentwurf des texanischen Senators John Cornyn hat den Segen der NRA. Die Republikaner im benachbarten Repräsentantenhaus wollen dieses Zugeständnis nur machen, wenn gleichzeitig das Mitführen von Waffen in allen Bundesstaaten deutlich ausgeweitet wird.