Defizite bei Medienkunde

Berlin/Allensbach.Lehrerinnen und Lehrer legen großen Wert auf die Vermittlung von Nachrichtenkompetenz, haben aber selbst Defizite in der Medienkunde. Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) im Auftrag der Stiftervereinigung der Presse mit mehr als 500 Lehrkräften durchgeführt hat. Demnach gab nur gut jeder Dritte an, dass der zeitliche Rahmen im Lehrplan ausreichend sei, um den Schülern ein Grundverständnis mitzugeben. Mehr als die Hälfte bezeichnete die Vermittlung von Nachrichtenkompetenz als wichtig. Die überwiegende Mehrheit fand, dass die Qualität der Medien „sehr gut" beziehungsweise „gut" sei (zusammen 72 Prozent). Zugleich stimmte die Hälfte der Aussage zu, dass „in den Medien immer weniger Wert auf eine Prüfung von Fakten und Quellen gelegt" werde. Jeder zehnten Lehrkraft – im Osten fast jeder fünften – ist es nicht bekannt, dass die Medien eine öffentliche Aufgabe haben. Selbst auf Nachfrage halten es nur knapp zwei Drittel für eine Aufgabe der Medien, die „Mächtigen" kritisch zu beobachten und zu kontrollieren.

