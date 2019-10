Dem Himmel so nah

Paris.Fast jeder Paris-Besucher saß schon einmal auf diesen Treppenstufen und blickte auf die Stadt hinunter. Lauschte den Gitarrenklängen eines Hobbymusikers, dem Gekicher von Jugendlichen auf Klassenfahrt, erstand vielleicht bei einem der geschäftstüchtigen fliegenden Händler eine Flasche Wasser oder Wein und sagte sich: Voilà, das ist Paris! Und wusste hinter sich die weiße Basilika Sacré-Coeur, die in den Himmel aufsteigt, so als sei sie schon immer hier gewesen. Dabei steht sie erst seit gut einem Jahrhundert.

Fertiggestellt wurde das Monument im nördlich gelegenen Stadtteil Montmartre bereits im Jahr 1914, doch bevor es geweiht wurde, brach der Erste Weltkrieg aus. So erfolgte die Weihe erst fünf Jahre später – am 16. Oktober 1919.

Wie viele Kirchenbauten hat auch Sacré-Coeur eine wundersame Geschichte erlebt, an die auf einer ihrer Säulen erinnert wird: 13 Bomben fielen hier in der Nacht des 20. auf den 21. April 1944, Opfer gab es aber keine. Mit dem Eiffelturm und der Kathedrale Notre-Dame, deren Brand im April weltweit erschüttert hat, gehört Sacré-Coeur zu den bedeutendsten Wahrzeichen der französischen Hauptstadt. Mehr als elf Millionen Menschen besuchen es pro Jahr – trotz der 237 Treppenstufen, die es zu erklimmen gilt. Man kann aber auch die Standseilbahn nehmen.

Der Ursprung der Basilika ist ein tragischer. Denn Montmartre war die Hochburg der Pariser Kommune, eines revolutionären Stadtrats, der sich am Ende des Deutsch-Französischen Kriegs, zwischen März und Mai 1871, spontan gebildet hatte. Die Bevölkerung litt Hunger, die soziale Lage war angespannt und die Anhänger der Pariser Kommune wollten die Stadt gegen den Willen der konservativen Zentralregierung nach sozialistischem Vorbild verwalten. Diese schlug den Aufstand schließlich brutal nieder: Insgesamt 30 000 Menschen kamen zu Tode.

Bezahlt aus Bürger-Spenden

Gläubige Katholiken organisierten in der Folge Prozessionszüge und forderten die Errichtung eines Sakralbaus. Sie sahen dies als einen „Weg, die Sünden zu sühnen, die der Kommune vorgeworfen wurden“, erklärt Mathilde Larrère, Dozentin für zeitgenössische Geschichte. Der Pariser Erzbischof Guibert schrieb einen Brief an den Kulturminister mit der Bitte um Unterstützung für das Projekt für den göttlichen Schutz der Hauptstadt – gut sichtbar, auf einem Hügel erbaut. Tatsächlich beschloss die Nationalversammlung 1873 in der Sorge um die „moralische Ordnung“ den Bau von Sacré-Coeur. Bezahlt wurde er überwiegend mittels Spenden der Pariser Einwohner, die für 120 bis 500 Franc einzelne Steine erwerben konnten.

Aus einem Architekten-Wettbewerb ging Paul Abadies Entwurf als Sieger hervor. Dieser inspirierte sich am römisch-byzantinischen Stil wie jenem der großen Moschee von Istanbul, Hagia Sophia, des Markusdoms in Venedig oder der Kathedrale von Périgueux in Südfrankreich, welche Abadies zuvor restauriert hatte. Nach seinem Tod 1884 folgten ihm bis zur Fertigstellung sechs Architekten nach.

Schon der Anfang gestaltete sich schwierig, da die Arbeiter bemerkten, dass sie tief graben mussten, um ein Einsinken des Gebäudes in den lehmigen Untergrund zu verhindern: 33 Meter reichen die Fundamente in den Boden. Verwendet wurden sogenannte Château-Landon-Steine aus dem gleichnamigen Ort im Süden von Paris, einem porösen Kalk, der mit der Zeit ein kreideartiges Weiß annimmt.

Wie auch der Eiffelturm stieß Sacré-Coeur zunächst auf den Widerstand zahlreicher Intellektueller. Er kenne „keinen dümmeren Nonsens“, ereiferte sich Émile Zola in seinem Buch „Paris“: Die Stadt sei „gekrönt von diesem götzendienerischen Tempel, der auf der Glorifizierung des Absurden aufbaut“. Nach Jahrhunderten des Kampfes der Wissenschaft sehe er darin „eine Ohrfeige an die Vernunft“.

Mit der Kuppel von 55 Meter Höhe ist das Gebäude von weitem sichtbar. Im Inneren befindet sich eines der größten Mosaike der Welt: 475 Quadratmeter misst die Abbildung des Heiligsten Herzens von Luc-Olivier Merson. Das Hauptportal wird von Reiterstatuen der Nationalheiligen Jeanne d’Arc sowie König Ludwig IX. flankiert. Diese national geprägte Ikonographie, verbunden mit der Entstehungsgeschichte, erklärt, warum das Bauwerk nicht nur Freunde hat. 2017 ging sogar die Forderung auf einer Bürgerplattform ein, Sacré-Coeur anlässlich eines großen Volksfests komplett zu zerstören, handele es sich doch um einen „Wurm aus Versailles, der das Gedenken an die Pariser Kommune beleidigt“. Der Vorsitzende der Kommunisten im Stadtrat, Ian Brossart, konnte dem Vorschlag sogar etwas abgewinnen; weiter verfolgt wurde er allerdings nicht.

