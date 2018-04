«Der Alte» ist allen voraus

Anzeige

Die Sat.1-Show «Luke! Die Schule und ich» kam zeitgleich auf 1,74 Millionen Zuschauer (6,5 Prozent). Für den US-Fantasy-Film «Captain America - The First Avenger» auf ProSieben entschieden sich 1,25 Millionen (4,6 Prozent). Die zwei abendlichen Folgen von «Chicago Fire» sahen auf Vox 960 000 Zuschauer beziehungsweise 1,07 Millionen (3,4 Prozent/3,8 Prozent). Der Kultfilm «Rambo» mit Sylvester Stallone zog 1,53 Millionen vor die Fernsehgeräte. Damit kam RTL II auf eine Quote von 5,4 Prozent.