„Der Dicke“ lässt Spanien jubeln

Madrid.Zwei Jungen haben zwei Tage vor Heiligabend Spanien mit einer vorzeitigen Bescherung in Aufregung versetzt. Im Anzug zogen die Unai und Alex am Dienstag im Madrider Opernhaus Teatro Real den Hauptgewinn der spanischen Weihnachtslotterie, die als größte und älteste Tombola der Welt gilt. Sie trugen die Glückszahl 72 897 und auch die Gewinnsumme kurz nach zwölf Uhr singend vor – und kurz darauf stürzten schon die ersten Beglückten jubelnd auf die Straßen.

Für ein ganzes Los beträgt die Summe des Hauptgewinns vier Millionen Euro. Da jede der 100 000 Losnummern wegen der großen Nachfrage aber 172 Mal aufgelegt wurde, verteilte „El Gordo“, der „Dicke“, wie der Hauptgewinn genannt wird, dieses Jahr die Rekordsumme von 688 Millionen. Insgesamt brachte die „Lotería de Navidad“ sogar gut 2,4 Milliarden Euro unters Volk. Es gibt nämlich viele kleinere Preise, mehr als 1800. Der Geldregen ging daher fast überall im Lande nieder.

Etwa im andalusischen Badeort Punta Umbría, wo die Pandemie den Tourismussektor sehr schwer in Mitleidenschaft zog und „El Gordo“ nun 240 Millionen Euro ausschüttete. Bürgermeisterin Aurora Aguedo jubelte: „Unter den Siegern sind Fischer und Kleinunternehmer, denen die Lotterie in diesen sehr schweren Zeiten eine Riesenfreude bereiten wird.“ Wie in Punta Umbría war auch im katalanischen Reus der Geldregen mit ebenfalls 240 Millionen Euro des „El Gordo“ besonders heftig. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.12.2020