Der Erdbeben-Ingenieur

Anzeige

Brüssel/Rom.Der Job von Bauingenieuren ist es, sichere Häuser zu planen. Agostino Goretti (Bild) dagegen untersucht, was noch zu retten ist. Goretti, Mitte 50, ist Erdbeben-Ingenieur beim italienischen Zivilschutz. Seine Einsätze beginnen in den Tagen nach Katastrophen – so war es auch vor neun Jahren nach dem Erdbeben von L’Aquila, das die Stadt in den Abruzzen am 6. April 2009 heimsuchte. Auch in Amatrice im Sommer 2016 war er im Einsatz. Zwei verheerende Beben, die Mittelitalien erschütterten und weltweit Anteilnahme auslösten.

Was er im zerstörten Amatrice sah, hat sich eingebrannt in Gorettis Gedächtnis. „Ich dachte: Die Gemeinde hat komplett ihre Identität verloren“, sagt er bei einem Vortrag zu seiner Arbeit beim Europäischen Zivilschutzforum in Brüssel. Es waren Bilder von meterhohen Trümmerbergen. Mehr als 230 Menschen starben in Amatrice, in L’Aquila verloren mehr als 300 ihr Leben.

Methode beruht auf Augenschein

Wenn das Geschirr in den Regalen bei Erdstößen klirrt, die Wände Risse bekommen, fliehen die Menschen auf die Straßen. Sobald das Beben vorbei ist und der Schock nachlässt, kommt die Unsicherheit: Ist das Haus noch standfest? Diese Einschätzung treffen Goretti und seine Kollegen. Ihr Vorgehen ist methodisch genau festgelegt, beruht aber vor allem auf Augenschein. Zunächst schauen sich die Fachleute ein beschädigtes Gebäude von außen an. Scheint es nicht einsturzgefährdet, gehen sie hinein und untersuchen es von innen – beispielsweise auf Risse in tragenden Wänden.