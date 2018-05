„Der ganze Ort ist abgesoffen“

Anzeige

Offenbach.Der Südwesten Deutschlands wird in den kommenden Tagen weiter von heftigen Unwettern heimgesucht. Vor allem für heute erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Starkregen und Hagel, der sich bis zum Erzgebirge und den Südosten Bayerns ausdehnt. Lediglich die Mitte und der Norden bleiben verschont. Dort ist es sonnig und trocken.

„Wir haben eine stabile Großwetterlage. Das bedeutet: sommerliche Temperaturen schon im Mai“, sagte ein DWD-Meteorologe gestern in Offenbach. Heute werden bereits 27 Grad erreicht, am Freitag 29 und am Samstag sogar 31 Grad. Ob es dann in der kommenden Woche richtig heiß wird, ist noch unklar. „Auf jeden Fall hält sich die Wetterlage bis Ende des Monats.“

Viele Flüge gestrichen

Am Dienstag hatten Unwetter im Westen und Südwesten Deutschlands vielerorts Schäden hinterlassen. Vor allem in Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kam es zu Überschwemmungen. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt.