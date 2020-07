Darmstadt.Für Laien ist es auf den ersten Blick rätselhaft, für Forscher ist es bereits jetzt eine kleine Sensation. Die ehrgeizige Raumfahrtmission „Solar Orbiter“ hat kein halbes Jahr nach dem Start in Richtung Zentrum des Sonnensystems erste Bilder von der Sonne geschickt. Am Donnerstag wurden sie bei einer virtuellen Präsentation gezeigt. Darauf zu sehen sind unzählige brodelnde Lagerfeuer, die auch einen Eindruck von den immensen Temperaturen vermitteln. Von der Erde aus kann dies den Wissenschaftlern zufolge nur millionen- oder milliarden- fach kleiner beobachtet werden.

Bis auf 77 Millionen Kilometer

„Obwohl dies nur die ersten Bilder sind, können wir bereits interessante neue Phänomene sehen“, sagte Daniel Müller, Projektwissenschaftler der europäischen Raumfahrtbehörde Esa. Gesteuert wird der Orbiter vom Esa-Satellitenkontrollzentrum (Esoc) in Darmstadt. Einzigartig seien die Bilder auch, weil bislang keine Mission Aufnahmen von der Sonne aus einer derart geringen Entfernung gemacht habe, ergänzte Müller. Nur 77 Millionen Kilometer, quasi der halbe Weg zwischen Erde Sonne, war der Orbiter beim Foto-shooting entfernt.

An Bord sind sechs Fernerkundungsinstrumente, die die Sonne und ihre Umgebung abbilden können. Die Wissenschaftler erhoffen sich Erkenntnisse, wie Sonnenwinde produziert werden und wie das Magnetfeld der Sonne funktioniert. Eine Hoffnung sei auch, dass man künftig Vorhersagen über Sonnenaktivitäten machen könne, sagte der Direktor des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung, Sami Solanki. Laut Frédéric Auchère vom Institut für Weltraumastrophysik in Frankreich, könnten die kleineren Sonneneruptionen in der Summe der Hauptbeitrag für die Aufheizung der Sonnenkorona sein. Die genauen Mechanismen seien auch nach jahrzehntelanger Forschung nicht vollständig bekannt. Sie zu identifizieren, sei der „heilige Gral“ der Sonnenphysik. dpa

