Der Meister der einfachen Fragen

New York.Gefühlt gab es niemanden, der nicht bereit war, mit Larry King zu sprechen. US-Präsidenten von Gerald Ford bis Barack Obama, weltberühmte Musiker oder zurückgezogen lebende Schauspieler – sie alle saßen früher oder später King gegenüber. Den scheuen Marlon Brando holte King ebenso vor die Kamera wie die Beatles, Frank Sinatra, Lady Gaga und Rapper Snoop Dogg. Mit seinem lockeren Interviewstil lockte er Prominente vor die Kamera und brachte die Berühmten und Mächtigen einem Millionenpublikum nahe.

Am Samstag ist King im Alter von 87 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben, wie der Nachrichtensender CNN unter Berufung auf seinen Sohn berichtete. Auch auf dem Twitter-Profil des Moderators wurde die Nachricht bekanntgegeben. Die Todesursache wurde zunächst nicht mitgeteilt. Anfang Januar war bekannt geworden, dass King sich mit dem Coronavirus infiziert hatte und mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus lag.

Zahlreiche Fans und Prominente betrauerten die Nachricht vom Tod des Moderators im Internet. „Es war immer eine Freude, an deinem Tisch zu sitzen. Und deine Geschichten zu hören“, schrieb Moderatorin Oprah Winfrey per Kurznachrichtendienst Twitter. „Was für ein wundervolles Leben und eine ikonische Karriere“, kommentierte Sängerin Mariah Carey. Sängerin Barbra Streisand schrieb, King sei „einzigartig“ gewesen.

King präsentierte Weltgeschichte nicht nur, er erlebte sie gemeinsam mit seinen Zuschauern. Seine „Street Questions“ – solide und einfache Fragen, die auch „ein Typ auf der Straße“ stellen würde – zeigten selbst steife Staatschefs von ihrer menschlichen Seite. „Larry King Live“ war eine Frage- und Antwortstunde für Amerika, verkörpert durch den New Yorker mit Hornbrille, Hemd und Hosenträgern. Bald nach ihrem Start 1985 wurde die Show für CNN zum Aushängeschild. Sie blieb 25 Jahre auf Sendung, immer wochentags um 21 Uhr.

Lawrence Harvey Zeiger wurde als Kind jüdischer Einwanderer aus Österreich und Weißrussland im Stadtteil Brooklyn geboren. Der Vater starb an einem Herzinfarkt. Die Mutter brachte die beiden Söhne mit ihrem Job als Schneiderin und mit Sozialhilfe durch. Den jüdisch klingenden Nachnamen Zeiger hielt sein Manager für „zu ethnisch“ und schlug den Künstlernamen King vor, inspiriert von einer Spirituosen-Anzeige in der Zeitung.

Im Buch „Truth Be Told“ erinnert sich King an die Planung seiner letzten CNN-Show und wie ihm ein Radiomoderator in den Sinn kam. „Ich habe alle Fragen gestellt und alle Antworten gehört“, sagte dieser zu seinem Abschied aus dem Radio. „Ich nicht“, schreibt King. „Nach 53 Jahren fallen mir immer noch Fragen ein.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.01.2021