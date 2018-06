Anzeige

Nach seinem Studium begann Davis 1969 für Tom K. Ryan zu arbeiten, den Zeichner von „Tumbleweeds“. Sein erster eigener Comic-Streifen „Gnorm Gnat“ erschien 1972 – über eine Stechmücke. So richtig glücklich ist er damit nicht gewesen. Und weil es damals schon etliche Zeichnungen mit Hunden gab, Davis aber mit Katzen großgeworden war, versuchte er es mal mit einem schlauen, fetten Kater.

Menschlich ohne Kitsch

Der Erfolg kam bald, nachdem am 19. Juni 1978 Garfield zum ersten Mal in rund 40 Zeitungen in den USA seine Gedanken ausbreitete. Seitdem wollen viele auf ihren täglichen Garfield nicht mehr verzichten. Vielleicht weil der Kater so menschlich ist und der Comic so kitschfrei.

Die Bücher mit den Comic-Streifen erscheinen in Deutschland beim Egmont Ehapa Verlag, der dem berühmten Kater mit dem getigerten Fell den Jubiläums-Titel „Happy Birthday to me – 40 Jahre Lachen & Lasagne“ gewidmet hat.

