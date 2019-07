Designer Rumpf eröffnet Berliner Modewoche

Berlin.Zum Auftakt der Berliner Modewoche hat der Österreicher Christoph Rumpf große Kragen gezeigt – im Bild ist ein Model mit einer seiner Kreationen zu sehen. Mit der Schau eröffnete er am Montag den Laufsteg im E-Werk, einer alten Industriehalle. Zur Fashion Week treffen sich Designer, Einkäufer und Instagrammer für mehrere Tage in Berlin. Am Montagabend stellte dann Guido Maria Kretschmer („Shopping Queen“) neue Entwürfe vor. Außerdem stehen diese Woche Schauen von Michael Michalsky oder Marc Cain an. Zu mehreren Messen werden Tausende Besucher erwartet. dpa

