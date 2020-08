„Detlef“ lässt Deutschland schwitzen

Ein Mann springt vom Beckenrand in ein Schwimmbad. © dpa

Offenbach.Sonne satt und Temperaturen weit über der 30-Grad-Marke: Zum Wochenende dreht der Sommer in Deutschland richtig auf. An Stränden aller Orten wird ein Ansturm erwartet. Auch Besucher von Freibädern werden wegen der geltenden Abstandsregeln um Geduld gebeten, die Kapazitäten sind begrenzt. Frankreich stöhnt ebenfalls unter der Hitze. Wegen hoher Ozonbelastung wurde der Autoverkehr in der Region der Millionenmetropole Paris eingeschränkt. Auch wenn die Hitze für viele anstrengend ist, Rekorde erwartet der Deutsche Wetterdienst nicht. Im vergangenen Juli jagte ein Temperaturrekord den nächsten. Zum ersten Mal seit Beginn der Wetteraufzeichnungen wurde am 25. Juli 2019 die 42-Grad-Marke geknackt.

Begrenzte Kapazität

In den kommenden Tagen hält Hoch „Detlef“ die Temperaturen konstant hoch, aber Tief „Farideh“ bringt feuchte Luft. „Als Folge steigt die Schwüle spürbar an und die Hitze wirkt für zahlreiche Bürger noch unerträglicher“, sagte Lars Kirchhübel vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach voraus. Die Trendprognosen deuten an, dass die Hitzewelle bis zum kommenden Wochenende anhält.

Schon am Freitag setzte ein Ansturm auf Badeorte unter anderem in Schleswig-Holstein ein. Geduld ist in den kommenden Tagen auch beim Besuch eines Freibades angesagt. Durch die coronabedingten Abstands- und Hygieneregeln haben die meisten Freibäder eine begrenzte Kapazität. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.08.2020