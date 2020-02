Deutsche dürfen in ihre Heimat zurück

Passagiere stehen auf den Balkonen der „Diamond Princess“. © dpa

Peking/Yokohama.Mit dem Anstieg erfasster Coronavirus-Infektionen auf mehr als 70 000 plant China eine Verschiebung der Jahrestagung seines Parlaments. Unterdessen reisten Passagiere der Kreuzfahrtschiffe „Diamond Princess“ und „Westerdam“ zurück in ihre Heimat. Die Zahl der Infizierten an Bord der „Diamond Princess“ in Yokohama (Japan) stieg nach offiziellen Angaben bis Montag erneut um weitere 99 auf 454, etwa 20 von ihnen zeigen schwere Symptome. Die Ergebnisse weiterer Tests standen noch aus.

Von den rund 400 US-Passagieren waren zunächst 44 positiv getestet. Alle Infizierten wurden in örtliche Krankenhäuser gebracht. Am Montag befanden sich noch rund 3000 Menschen auf dem Kreuzfahrtschiff. An Bord sind auch zehn Bundesbürger. Bei zwei von ihnen wurde eine Infektion nachgewiesen, auch sie sind in einer Klinik.

Mit der Lage der Deutschen auf der „Diamond Princess“ und der „Westerdam“ befasste sich am Montag auch der Krisenstab der Bundesregierung. Dabei ging es darum, dass alle Betroffenen, die es wünschen, nach Deutschland zurückkehren können – und ob dafür Unterstützung der Bundesregierung nötig sei. Dazu stehe man auch in Kontakt mit EU-Partnern, die Bürger vor Ort haben, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts.

Für mögliche Rückkehrer gibt es laut Bundesgesundheitsministerium Überlegungen für eine Quarantäne im häuslichen Umfeld – und keine zentrale Unterbringung wie bei den Deutschen, die aus China zurückgeholt wurden. dpa

