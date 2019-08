„Deutsche einsamer und aggressiver“

Hamburg.Trotz der Vernetzung durch neue Medien werden die Menschen in Deutschland nach Ansicht des Hamburger Zukunftsforschers Horst Opaschowski einsamer und aggressiver. „Der moderne Mensch droht in der Masse zu vereinsamen. Massenvereinsamung ist das größte Zukunftsparadox, weil es an echten Bezugspersonen und tieferen Beziehungen fehlt“, schreibt Opaschowski im neuen Buch „Wissen, was wird“. Von der Kontaktarmut seien gerade ältere Menschen betroffen. Die Politik müsse reagieren. Großbritanniens Regierung habe das Thema bereits als Aufgabe einem Ministerium zugeordnet.

Die junge Generation wolle sich nicht mehr binden, weder in Beziehungen noch durch soziales Engagement. In Umfragen gäben Jugendliche an, sie hätten keine Zeit. Als Ursache dafür sieht Opaschowski die neuen Medien. Diese seien auch schuld an einer „Sinnesüberreizung“. Die Entwicklung von Kindern werde dadurch nachhaltig beeinträchtigt. Aggressivität und Gewalt könnten zur Normalität werden.

Gehetzte Gesellschaft

In einer repräsentativen Umfrage des Opaschowski Instituts für Zukunftsforschung stimmten 79 Prozent der Aussage zu: „Im künftigen Digitalzeitalter wächst eine nervöse und gehetzte Generation heran, die keinen langen Atem für geduldiges Zuhören mehr hat.“ Opaschowski resümiert: „Die Angst ist groß, dass eine dauerhaft nervöse und unruhige Generation heranwächst. Lust schlägt in Wut um und aus Nervosität wird Aggressivität.“

Eine Studie von Marketing- und Medienforschern der Universitäten Hamburg und Münster stützt die Analyse. „Vermehrter Nachrichtenkonsum über soziale Medien geht mit Aggressivität und radikalen Meinungen einher; beide Tendenzen leben die Deutschen auf Social-Media-Plattformen verstärkt aus“, schreibt die Forscher um Alegra Kaczinski, Thorsten Hennig-Thurau und Henrik Sattler auf Grundlage einer repräsentativen Befragung von mehr als 2000 Internetnutzern.

Der Überreizung durch Medien müsse Einhalt geboten werden, fordert Opaschowski. „Wenn Sie das alles zusammennehmen, wachsende Aggressivität, Vereinsamung und Bindungsunfähigkeit, dann kann man folgern, was eigentlich die politische Aufgabe Nummer eins der Zukunft ist: für den sozialen Zusammenhalt zu sorgen, dass die Gesellschaft nicht auseinander bricht.“

Statistik zeigt Gewaltrückgang

Werden die Menschen in Deutschland tatsächlich aggressiver und gewalttätiger? Dieser Ansicht widerspricht der Kriminologe Christian Pfeiffer energisch. „Die Menschen sind heute weniger aggressiv“, sagt der Professor aus Hannover. Gerade schwere Gewalttaten wie Raub, Vergewaltigung und Tötungsdelikte seien in den vergangenen zehn Jahren stark zurückgegangen, wie die polizeiliche Kriminalstatistik zeige. Ursache dieser positiven Entwicklung sei eine veränderte Erziehung: „Wir hatten noch nie so liebevolle Eltern.“

Die Wahrnehmung sei allerdings eine ganz andere. Dazu trügen in der Tat die Medien und das Internet bei. Die Anonymität im Internet biete die Möglichkeit, bedrohliche Mails zu versenden und Cybermobbing zu betreiben. Aber Mobbing, Beleidigungen und Bedrohungen habe es auch früher schon gegeben. Pfeiffer räumt aber ein, dass es nach der Zuwanderung von mehr als einer Million Menschen nach 2015 einen Anstieg der Gewaltkriminalität gegeben habe: „Es gab einen Peak, weil viele junge Männer aus Machokulturen kamen.“ Inzwischen habe sich die Tendenz aber wieder umgekehrt.

Auch Opaschowski geht in seinem Buch auf die Spannungen im Zusammenhang mit der Zuwanderung ein. „Die Abwehrhaltung eines großen Teils der Bevölkerung in Deutschland nimmt bisher jedenfalls mehr zu als ab“, konstatiert er. Fremdenfeindlichkeit sei nicht nur ein politisches, sondern vor allem ein emotional besetztes Thema.

„Dies sind Probleme von Mehrheiten, die sich nicht einfach mit dem Hinweis auf Minderheiten abtun lassen“, so der Zukunftsforscher. Von Gewerkschaften und Parteien organisierte Demonstrationen könnten die Konflikte nicht lösen. Erforderlich seien deutliche Verbesserungen der Lebenslage.

