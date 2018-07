Deutsche sitzen zu viel

Anzeige

Regeneration

Die Studie stellt fest, dass sich die Befragten am Anfang der Woche regenerierter fühlen als am Ende der Arbeitswoche. In Jobs mit höherem Gehalt fällt die Kurve steiler nach unten, das heißt: Menschen, die mehr verdienen – ab 2500 Euro Haushaltsnettoeinkommen –, fühlen sich am Ende der Woche tendenziell weniger regeneriert als Menschen mit einem geringeren Einkommen. Elf Prozent schaffen es so gut wie nie, frisch in den Tag zu starten. „Ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft aktuell kein Belastungsproblem haben, sondern wir haben ein Regenerationsproblem“, sagte Studienleiter Froböse.

Alkohol und Rauchen

Auch gibt es immer mehr Nichtraucher. Nur noch 21 Prozent greifen zur Zigarette. Und immerhin 82 Prozent trinken gar nicht oder nur gelegentlich Alkohol. Je mehr die Befragten verdienen, desto häufiger heben sie das Glas. dpa

