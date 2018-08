Deutsche verklagt Weinstein

Los Angeles/New York.Eine deutsche Schauspielerin hat in Kalifornien Klage gegen den einstigen US-Filmmogul Harvey Weinstein (Bild Mitte) wegen sexueller Übergriffe eingereicht. Die Klägerin werde unter dem Pseudonym Emma Loman geführt, teilte ihr New Yorker Anwalt John G. Balestriere in der Nacht zum Mittwoch mit. Laut der Klageschrift arbeitet die in Deutschland lebende Frau seit 2004 als Model, Schauspielerin und Produzentin.

Die Zivilklage wurde am Montag bei einem Bezirksgericht in Kalifornien eingereicht. Die Deutsche wirft dem Ex-Produzenten unter anderem vor, er habe sie 2006 bei den Filmfestspielen in Cannes mit der Aussicht auf eine Filmrolle in seine Hotelsuite gelockt und vergewaltigt. Er habe sie mit Gewalt daran gehindert, die Suite zu verlassen. Danach habe er ihr gedroht, ihrem Körper und ihrer Karriere Schaden zuzufügen, wenn sie den Vorfall öffentlich mache. Ihre Anwälte machen Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Verstöße gegen US-Gesetze gegen Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung geltend.

Weinsteins Anwältin Phyllis Kupferstein wies die Vorwürfe als „unwahr“ zurück. Zudem seien sie verjährt, hieß es in einer Stellungnahme. Man werde Schritte gegen die Klage einleiten. Der 66-Jährige ist wegen sechs Sexualdelikten angeklagt, die er bestreitet, und befindet sich gegen eine Kaution auf freiem Fuß.

Berichte über die Vorwürfe gegen Weinstein hatten im Herbst 2017 die weltweite #MeToo-Bewegung gegen sexuelle Übergriffe ausgelöst.

Eine der Haupt-Aktivistinnen, die italienische Schauspielerin Asia Argento (42/Bild rechts), wehrt sich derzeit selbst gegen Vorwürfe. Einen Bericht der „New York Times“, demzufolge sie ihren jüngeren Schauspielkollegen Jimmy Bennett (22) missbraucht und ihm Geld gezahlt haben soll, um eine Klage zu vermeiden, dementierte Argento. Die „New York Times“ verteidigte ihre Berichterstattung. „Wir glauben an die Korrektheit unserer Darstellung, die auf mehreren Quellen basiert“, sagte eine Sprecherin. dpa (Bilder: dpa)

