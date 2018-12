„Deutsche Vorreiter bei Erdbeobachtung“

Köln.Sogar ein Asteroid (Nummer 9826) heißt mittlerweile nach ihr. Die 58-jährige Astrobiologin Pascale Ehrenfreund leitet seit 2015 das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Diese Forschungseinrichtung hat 8000 Mitarbeiter in der ganzen Republik und wendet jährlich rund eine Milliarde Euro auf. Unser Berliner Korrespondent Werner Kolhoff sprach mit der geborenen Österreicherin über den Stand und die Perspektiven der deutschen Raumfahrtforschung.

Was für Sie im letzten Jahr das wichtigste Ereignis?

Pascale Ehrenfreund: Dass Alexander Gerst zum zweiten Mal zur internationalen Raumstation ISS gestartet ist und ein halbes Jahr dort Kommandant war. Die Mission war sehr erfolgreich.

Apropos ISS: Die Station ist mehr als 20 Jahre alt. Wie lange hält sie noch durch?

Ehrenfreund: Die NASA diskutiert mit ihren internationalen Partnern, die Station noch bis 2028 zu benutzen. Derzeit werden schon Industriepartner gesucht für ein neues Projekt. Das soll eine kleinere Raumstation in der Umlaufbahn des Mondes sein. Ob und in welchem Umfang sich Deutschland im Rahmen der europäischen Raumfahrtagentur ESA daran beteiligt, muss letztlich die Bundesregierung entscheiden.

Es kann also durchaus sein, dass dann irgendwann ein Deutscher zum Mond fliegt?

Ehrenfreund: Wenn es dazu kommt, ja. Wenigstens in die Umlaufbahn des Mondes.

Die Bundesregierung hat Ihre Branche als Schlüsseltechnologie definiert. Handelt sie auch entsprechend?

Ehrenfreund: Ja. Deutschland ist der größte Beitragszahler der ESA, und wir sind an vielen großen internationalen Missionen beteiligt. Zusammen mit Japan und Frankreich haben wir zum Beispiel ein vom DLR gebautes Landegerät zu einem Asteroiden geschickt, mit vielen Instrumenten aus deutschen Instituten. Oder die Mission „Insight“, die Ende November auf dem Mars gelandet ist. Eines der wichtigsten Instrumente dabei ist eine Art Bohrhammer, den wir Maulwurf nennen. Er wird sich ab Ende Januar in den Untergrund des Planeten vorarbeiten und viele geologische Messungen vornehmen. Beides sehr spektakulär.

Kann Europa mit den großen Playern USA oder China mithalten?

Ehrenfreund: Jeder hat seine eigenen Prioritäten. Vieles läuft auch in internationaler Kooperation, wie die ISS. Aber bei der Raketentechnologie wollen wir unsere eigenen Möglichkeiten als Europäer behalten. Deswegen investieren wir ständig in die „Ariane“.

In den USA gibt es zunehmend nicht-staatliche Akteure wie Elon Musk mit Space X. Warum nicht auch hier?

Ehrenfreund: Auch Musk wird massiv vom Staat gefördert. Aber bestimmte Themen hat die NASA bewusst in private Verantwortung gegeben, auch um Entwicklungen zu beschleunigen. Wie etwa die wiederverwendbare Rakete. Von dieser Dynamik profitieren auch wir. Zum Beispiel haben wir den Satelliten „Eu:Cropis“ mit Space X ins Weltall gebracht. Das amerikanische System können wir in Europa so allerdings nicht kopieren. Es fehlt hier an ähnlichem Risikokapital.

Ein Großteil der Weltraumaktivitäten dient schon jetzt der Beobachtung der Erde. Wird das angesichts des Klimawandels künftig noch wichtiger werden?

Ehrenfreund: Es gibt bereits 700 aktive Erdbeobachtungs-Satelliten. Dazu gehören auch einige deutsche Orbiter. Wir versuchen, immer bessere Instrumente in den Weltraum zu bringen. Etwa zur Messung der Atmosphäre oder der Ozeane. Das ist sehr wichtig für die Klimaforschung. In Sachen Erdbeobachtung sind wir Deutsche wirklich Vorreiter. Zum Beispiel haben wir mit unseren Satelliten ein fast komplettes und sehr genaues Höhenmodell unseres Planeten gemacht. Diese Daten werden uns förmlich aus der Hand gerissen. Wir arbeiten auch an neuen Algorithmen, um die ständig von den Satelliten einströmenden Datenmengen zuverlässig verarbeiten zu können.

Manche Menschen sagen, all das Geld wäre besser auf der Erde eingesetzt.

Ehrenfreund: Dann wissen sie nicht, wie abhängig wir bereits von der Raumfahrt sind. Es gibt allein 1500 Satelliten für Navigation und Telekommunikation. Wenn man die alle abschalten würde, würde auf der Erde sofort das totale Chaos ausbrechen.

