Deutsche wollen Respekt

Hamburg.Angesichts der aggressiven Stimmung im öffentlichen Raum sehnen sich die Deutschen nach der Einschätzung des Zukunftsforschers Horst Opaschowski nach Respekt und Rücksichtnahme. In einer repräsentativen Studie des Meinungsforschungsinstituts Ipsos in Zusammenarbeit mit Opaschowski hätten fast zwei Drittel der Befragten angegeben, dass Respekt der wichtigste Wert im Leben und in der Erziehung der nächsten Generation sei. Damit zeichne sich auf breiter Ebene eine Gegenbewegung zu den Aggressionen auf Straßen und Fußballplätzen, in Parlamenten und sozialen Medien ab, sagte der emeritierte Hamburger Pädagogikprofessor. Langfristig veränderten die über eine Million Zuwanderer die Umgangsformen und das Zusammenleben in Deutschland. Die Immigranten müssten sich mit den in Deutschland gelebten Werten wie Pflichterfüllung, Fleiß, Disziplin, Durchsetzungsvermögen und Gerechtigkeit anfreunden.

Die Deutschen müssten begreifen, dass Zuwanderer keine Gastarbeiter seien. Opaschowski: „Die Deutschen müssen sich damit arrangieren, um ein gutes Zusammenleben gewährleisten zu können.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.10.2018