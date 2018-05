Deutscher in Mexiko ermordet

Anzeige

Botschaft eingeschaltet

Seit dem 20. April galt der deutsche Weltenbummler im Süden von Mexiko als vermisst. Vor gut einer Woche wurde seine Leiche zusammen mit der eines polnischen Radfahrers an einem Hang nahe San Cristóbal de las Casas entdeckt. Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte, der Fall sei zur Kenntnis genommen worden. Ein Mitarbeiter der deutschen Botschaft stehe in Kontakt mit dem Bruder des Opfers, der nach Südmexiko gereist ist. Radfahrer in verschieden Städten Mexikos protestierten gegen die Gewalt. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.05.2018