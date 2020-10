Deutschland, deine Gräber – Friedhofstourismus im Trend

Berlin/München/Hamburg.„Wen suchen Sie denn?“ „Manfred Krug.“ „Der liegt da hinten.“ „Wir gehen jetzt zum Lambsdorff.“ So klingt ein Gespräch auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf bei Berlin. Dutzende laufen hier mit einem Plan die Gräber von Prominenten ab. Darunter sind etwa die Ruhestätten des Schauspielers Manfred Krug, des Politikers Otto Graf Lambsdorff, von Moderator Dieter Thomas Heck und des Regisseurs Friedrich Wilhelm Murnau. Weltberühmt wurde der Friedhof auch durch die Netflix-Serie „Dark“, in der die Holzkapelle als Motiv der fiktiven Stadt Winden zu sehen ist.

Doch nicht nur in Berlin blüht die makaber klingende Freizeitbeschäftigung des Friedhofstourismus. Das Phänomen ist pandemiegeeignet, denn auf dem Friedhof verhalten sich alle pietätvoll und halten Abstand. Eine Auswahl von Orten, Themen – und Toten:

Bundeskanzler und Minister

Der mit 91 Jahren gestorbene Konrad Adenauer wurde 1967 im Familiengrab auf dem Waldfriedhof in Rhöndorf bei Bonn beigesetzt. Ludwig Erhard liegt auf dem Bergfriedhof von Gmund am Tegernsee, Kurt Georg Kiesinger auf dem Stadtfriedhof Tübingen, Willy Brandt auf dem Waldfriedhof Berlin-Zehlendorf. Helmut Schmidt wurde in Hamburg auf dem Ohlsdorfer Friedhof bei seiner Frau Loki bestattet, Helmut Kohl 2017 in Speyer auf dem Friedhof des Domkapitels. Der langjährige Außenminister Hans-Dietrich Genscher liegt auf dem Rheinhöhenfriedhof in Ließem in Wachtberg bei Bonn.

Präsidenten

Theodor Heuss ist auf dem Waldfriedhof Stuttgart bestattet, Heinrich Lübke auf dem Dorffriedhof von Enkhausen in Sundern, Gustav Heinemann auf dem Parkfriedhof Essen, Walter Scheel auf dem Waldfriedhof Berlin-Zehlendorf, Karl Carstens in Bremen auf dem Riensberger Friedhof, Richard von Weizsäcker auf dem Waldfriedhof Dahlem in Berlin, Roman Herzog auf dem Friedhof von Jagsthausen und Johannes Rau auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin. Der einzige Präsident der DDR, Wilhelm Pieck, wurde auf dem Berliner Zentralfriedhof Friedrichsfelde im Rondell der Gedenkstätte der Sozialisten begraben, wo sich auch die Gräber von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht befinden.

Köln

Auf dem unübersichtlichen Melaten-Friedhof, dem Zentralfriedhof von Köln, wurde 2016 der mit 54 Jahren gestorbene Ex-Außenminister Guido Westerwelle beigesetzt. Außerdem liegen hier Komiker Dirk Bach, die Schauspielerinnen Hildegard Krekel und Gisela Uhlen sowie natürlich Willy Millowitsch.

München

Der idyllische Friedhof Bogenhausen an der spätbarocken Kirche St. Georg am rechten Isar-Hochufer ist rasch umrundet. Dort befinden sich die Gräber von Schriftsteller Erich Kästner, Filmemacher Rainer Werner Fassbinder, Filmproduzent Bernd Eichinger, Regisseur Helmut Dietl sowie von Schauspielern wie Helmut Fischer, Werner Kreindl, Rolf Boysen und Walter Sedlmayr – und neuerdings auch von SPD-Politiker Hans-Jochen Vogel. Die Urne von Filmstar Heinz Rühmann wurde übrigens in Aufkirchen in Berg am Starnberger See nahe München bestattet.

Frankfurt

Auf dem Frankfurter Hauptfriedhof sind die Philosophen Theodor W. Adorno und Arthur Schopenhauer, die Schriftstellerin Ricarda Huch, der Arzt Alois Alzheimer, die Psychologen Margarete und Alexander Mitscherlich, der Dichter Robert Gernhardt, Autor Heinrich Hoffmann und der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki bestattet.

Berlin

In der Hauptstadt gibt es viele Ziele. Die in Paris gestorbene Marlene Dietrich wurde auf dem Friedhof Schöneberg III beigesetzt. Loriot liegt wie Klausjürgen Wussow und Boxer Bubi Scholz auf dem Friedhof Heerstraße. Schauspielerin Brigitte Mira ruht auf dem Luisenfriedhof III. Auf dem Waldfriedhof Dahlem sind die Gräber etwa von Harald Juhnke, Gottfried Benn und Autor Curth Flatow, auf dem Waldfriedhof Zehlendorf ruhen Hildegard Knef, Edith Hancke, Wolfgang Neuss und Günther Pfitzmann. Auf dem Friedhof Zehlendorf (ein anderer als der Waldfriedhof Zehlendorf) wurde Götz George begraben. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.10.2020