Das 30. Jubiläum des Mauerfalls von 1989 soll Besucher nach Berlin locken. © dpa

London.Deutschland gehört für den Reiseführer „Lonely Planet“ zu den zehn Top-Ländern im kommenden Jahr. Im neuen Buch „Lonely Planets Best in Travel 2019“, das gestern erschienen ist, liegt Deutschland auf dem zweiten Platz, hinter Sri Lanka. Zuletzt war Deutschland bei den Top-10-Ländern vor neun Jahren dabei. Als Gründe, warum Deutschland ausgerechnet 2019 bereist werden soll, werden in dem Buch das 30. Jubiläum des Mauerfalls und vor allem der 100. Jahrestag der Gründung des Bauhauses genannt. „Ein Jahr lang wird das Jubiläum dieser Geburtshelferin der Moderne gefeiert“, heißt es zur Design- und Architekturschule Bauhaus. „Deutschland verzaubert und überrascht – auch die, die hier leben“, resümiert der Reiseführer. dpa

