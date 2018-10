Diana und James ganz hoch im Kurs

London.Auf die Royals, das darf ohne Fug und Zweifel behauptet werden, ist Verlass. Während Großbritannien gerade von bedrückenden Brexit-Meldungen überschwemmt wird und die Regierung von einer Krise in die nächste schwankt, ist es wieder einmal die Königsfamilie, die für gute Stimmung sorgt: Die Herzogin und der Herzog von Sussex erwarten fünf Monate nach ihrer Hochzeit im Mai ihr erstes Kind; und sie seien ,,hocherfreut“, die Nachricht bekanntzugeben. Das verkündete der Kensington-Palast gestern, nachdem Meghan Markle und Prinz Harry nur Stunden zuvor im australischen Sydney für ihre erste gemeinsame Auslandsreise gelandet waren. Auch Königin Elisabeth II. sei ,,entzückt“ über die freudige Neuigkeit, genauso wie der Rest der royalen Familie und die Mutter der 37-jährigen Ex-Schauspielerin.

Nummer sieben der Thronfolge

Hach, ein Baby fürs Königreich, ein Königreich für ein Baby. Wieder einmal erfüllt die Firma Windsor ihre Pflicht und beseelt genau zum richtigen Zeitpunkt das Volk. Der Nachwuchs, der nach dem 34-jährigen Prinz Harry auf Nummer sieben der britischen Thronfolge rücken wird, soll im Frühjahr 2019 auf die Welt kommen. ,,Wann ist Frühling?“, lautete plötzlich eine beliebte Frage auf Google, wie der Konzern bekanntgab.

Ja, wann? Schon rätseln Beobachter auf der Insel, ob der Geburtstermin möglicherweise auf den 29. März 2019 fällt. Dann tritt Großbritannien offiziell aus der Europäischen Union aus, und etwas Babyglück dürfte in der in manchen Kreisen herrschenden Brexit-Tristesse helfen. In sozialen Medien tauften einige Nutzer den Nachwuchs bereits ,,Brexit-Baby“, weil es der erste royale Sprössling nach der Scheidung von der EU sein wird.

Erstes royales Baby nach Brexit

Auf der Insel wächst derweil die Sorge vor einem ungeordneten Ausscheiden aus der Gemeinschaft, nachdem die Gespräche über ein Abkommen am Sonntag vorerst abgebrochen wurden. Und während das Land gespannt auf den am Mittwoch in Brüssel beginnenden Gipfel wartet, dürften Meghan Markle und Prinz Harry während ihrer 16 Tage währenden Tour in Australien, Neuseeland sowie auf den Inselstaaten Fidschi und Tonga nun noch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Bei der Hochzeit von Harrys Cousine Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank am vergangenen Freitag hatte der weite blaue Mantel bereits wilde Spekulationen über eine mögliche Schwangerschaft ausgelöst. Es war auch der Tag, an dem die beiden der Queen verkündeten, dass sie sich auf ein achtes Enkelkind freuen darf. Vermutlich wartete das Paar mit der Bekanntgabe bis gestern, um nicht von Eugenies großem Tag abzulenken.

Sehr viel länger konnten die künftigen Eltern ihr Glück aber nicht verbergen. Die beliebten Sympathieträger werden von der teils gnadenlosen Presse wie unter einem Brennglas beobachtet. So bemerkten Kommentatoren sofort, als die beiden sich am Montag in Sydney präsentierten, dass die Herzogin zwei Ordner vor den Körper hielt – um so eine Wölbung zu verstecken? Die 37-Jährige habe besonders gestrahlt und geleuchtet, befand der mitreisende Medientross einhellig.

Strahlen dürften auch die Wett-anbieter. Während es vorerst das Geheimnis von Meghan und Harry bleibt, ob der Nachwuchs ein Mädchen oder Junge ist, ist wieder einmal die Stunde der Buchmacher gekommen. Die Briten setzen so ziemlich auf alles. Die nationalen Wahrsager gaben denn auch bekannt, dass Diana, James, Arthur und Victoria als erste Favoriten für Babynamen gelten.

Derweil ließ ein Palastsprecher die aufgeregte Presse wissen, dass sich die Herzogin ,,guter Gesundheit“ erfreut.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018