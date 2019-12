Hamburg.Wer an Weihnachten richtig für Stimmung sorgen will, legt „Stille Nacht, heilige Nacht“ auf. Laut einer gemeinsamen Umfrage von Statista und YouGov ist das nämlich das Lieblingslied der Deutschen. Für 37 Prozent gehört der Weihnachtsklassiker einfach dazu. Mit 28 Prozent folgt „Last Christmas“ auf dem zweiten Rang. Der Song der Band Wham! sorgt zwar vor allem im Netz immer wieder für Spott, viele mögen das Lied allerdings trotzdem, wie die Grafik von Statista zeigt. Insgesamt sind die Lieblingsweihnachtslieder eine bunte Mischung aus traditionellen und modernen Liedern. Nur jeder Fünfte gab an, gar keinen Lieblingsweihnachtssong zu haben.