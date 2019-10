„Die Buga hat Heilbronn massiv verändert“

2 Fotos ansehen Buga-Chef Hanspeter Faas (r.) mit Redakteur Stefan Proetel. © BUGA

Mannheim/Heilbronn.Nach knapp sechs Monaten endete am Sonntag die Bundesgartenschau (Buga) in Heilbronn. Im Interview spricht Buga-Chef Hanspeter Faas über den bleibenden Gewinn für die Stadt – und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Schau 2023 in Mannheim.

Herr Faas, Sie haben die Bundesgartenschau in Heilbronn jahrelang vorbereitet und waren jetzt seit April täglich auf dem Gelände. Können Sie überhaupt noch Blumen und Gärten sehen?

Hanspeter Faas: Natürlich braucht man nach so einem Projekt auch mal wieder Luft zum Durchatmen. 173 Tage Bundesgartenschau sind anstrengend, aber auch schön. Insofern gehen mir Blumen und Pflanzen jetzt nicht auf den Nerv, sondern sie haben nach wie vor etwas sehr Beruhigendes. Aber trotzdem bin ich nach der langen Zeit sehr froh, dass ich mal wieder ein arbeitsfreies Wochenende habe.

Wie würden Sie die Buga in Heilbronn mit drei Worten beschreiben?

Faas: Wir haben es mit der Bundesgartenschau geschafft, einen nachhaltigen Entwicklungsprozess auszulösen, was das Thema Stadtentwicklung betrifft.

Das wäre das erste Stichwort ...

Faas: Das zweite ist: Ich glaube, wir haben geschafft, die Menschen zu erreichen, ihnen einen sehr schönes, abwechslungsreiches Jahr zu bereiten. Der dritte Punkt: Wir haben es schon auch geschafft, Heilbronn als zukunftsorientierte Stadt zu positionieren.

Was wird in Heilbronn hängen bleiben?

Faas: Was entstanden ist, und so vorher nicht in dem Maße da war, ist Bürgerstolz. Man spürt ganz klar, dass die Heilbronner eine neue Beziehung zu ihrer Stadt aufgebaut haben. Es ist eine große Leichtigkeit in der Stadt, und ich bin auch felsenfest überzeugt, dass man das nicht mehr zurückdrehen kann. Es hat Heilbronn massiv verändert. Man steht zu seiner Stadt, ist stolz auf sie. Ich glaube auch, man spürt, dass Architektur nicht etwas Zufälliges ist, sondern dass Architektur auch das Wohlfühlen in der Stadt prägt. Und man hat in Heilbronn das Miteinander gelernt: miteinander etwas zu gestalten und zu feiern. Das hat man ausgebaut, und man genießt das sehr.

Die Stadt Heilbronn muss unterm Strich zehn Millionen Euro zuschießen. Das ist trotz des Besuchererfolgs eine Menge, oder?

Faas: Das ist immer subjektiv. Aus meiner Sicht nicht. In Heilbronn ist es tatsächlich so, dass die Stadt bundesweit von der Bundesgartenschau profitiert hat, dass sich 2,3 Millionen Menschen wohlgefühlt haben. Deshalb gibt es bei den Verantwortlichen in der Stadt auch keinerlei Diskussionen darüber, dass dieses Geld gut angelegt ist. Eine Stadt gibt ja in vielerlei Hinsicht Geld aus, um für sich zu werben, zum Beispiel mit Anzeigen oder Prospekten. Hier haben wir es mit einer Bundesgartenschau getan. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das Ergebnis dieser Investition bei weitem das finanzielle Volumen der Investition überschreitet.

In vier Jahren richtet Mannheim die Buga aus. Dort kommt es zu monatelangen Verzögerungen bei der Übergabe des Geländes vom Bund an die Stadt. Halten Sie es für möglich, dass Mannheim dennoch eine attraktive Bundesgartenschau bekommt?

Faas: Von außen kann man das nicht genau bewerten. Ich glaube, dass Mannheim gut aufgestellt ist und – so weit ich es beurteilen kann – ein gutes Konzept hat. Der Grundgedanke, eine Konversionsfläche mit einer Bundesgartenschau umzuändern, ist eine gute Idee. Deshalb glaube ich, dass Mannheim eine gute Bundesgartenschau werden wird. Wir haben hier gelernt, dass man den Mut haben muss, bei dem einen oder anderen Ausstellungsthema auch ruhig etwas radikal vorzugehen, damit darüber gesprochen wird. Ich glaube, da haben die Mannheimer gute Ansätze. Mannheim hat sehr gute Voraussetzungen.

Wasser ist ein beliebtes Gestaltungselement bei Bundesgartenschauen. In Mannheim wird Wasser keine große Rolle spielen. Ein Nachteil?

Faas: Nicht zwingend. Viele Gartenschauen, bei denen Wasser keine Rolle gespielt hat, waren erfolgreich. Es wäre falsch, Wasser zu integrieren, wo es nicht hinpasst, nur weil man das Gefühl hat, Wasser ist ein belebendes Element für eine Gartenschau. Eine Gartenschau wird immer dann erfolgreich, wenn man nicht das Jahr der Gartenschau im Fokus hat, sondern die Frage, was in den Jahren danach ist. Eine Wasserfläche nur deshalb zu bauen, dass es für ein halbes Jahr eine tolle Gartenschau wird, halte ich für fatal. Es geht immer um die langfristige Ausrichtung, und wenn Wasser keinen Sinn macht, dann sollte man auch die Finger davon lassen.

Sie haben mehrere Gartenschauen begleitet. Werden Erfurt und Mannheim als nächste Ausrichter auf Ihre Expertise zurückgreifen?

Faas: Natürlich treffen sich die Gartenschau-Geschäftsführer regelmäßig. Wir tauschen uns sehr offen aus. Derzeit beschäftigt uns der Klimawandel massiv. Wir haben verstärkt größere Wetterereignisse, auf die Gartenschauen reagieren müssen. Insofern müssen wir uns die Frage stellen, wie man aus den bisherigen Gartenschauen für die Zukunft lernen kann. Das Projekt in Erfurt ist schon viel weiter gediehen. Mit Mannheim gibt es einen engen Austausch. Da kann es schon sein, dass das eine oder andere Thema mal gemeinsam diskutiert wird.

