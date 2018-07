Die deutsche Sicht

Anzeige

Handys haben an Schulen aus Sicht des Bundeselternrats nichts zu suchen – ein generelles Verbot lehnt er aber trotzdem ab. Die Schulen seien technisch aber noch nicht gut genug ausgerüstet, um ganz auf Mobiltelefone zu verzichten. An vielen Schulen seien Handys zwar verboten. Lehrer sagten dann aber doch oft „Google das doch mal schnell auf dem Handy“, wenn die digitale Infrastruktur an der Schule für eine Internetrecherche nicht ausreiche, sagte der Vorsitzende der Dachorganisation der Landeselternvertretungen, Stephan Wassmuth, der Deutschen Presse-Agentur. Ein generelles Verbot lehnt er daher ab. dpa