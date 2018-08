„Die Mama hat immer das letzte Wort“

Catania/Mascali.Vulkanologe Boris Behncke (kleines Bild) hatte schon so ein Gefühl, gepaart mit viel Fachwissen über die aktuellen Daten. „Es knirscht im Gebälk“, sagte der gebürtige Frankfurter dieser Zeitung am Donnerstagmittag. Wenige Stunden später, in der darauffolgenden Nacht, spuckte der Vulkan Gas, Asche und Lava. Bei den Sizilianern heißt das gut 3300 Meter hohe Gebirge nur „Mama Ätna“.

