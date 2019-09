Die Sonne kommt wieder

Offenbach.Die kommenden Tage werden wieder sonniger. „Die Luft erwärmt sich tagsüber auf Höchstwerte von teils knapp über 20 Grad – perfektes Sport- und Ausflugswetter“, sagte Meteorologe Adrian Leyser vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit Blick auf den Dienstag. Auch am Mittwoch bleibt es der Vorhersage zufolge bei wechselhaftem Wetter. Im Norden und Westen könne es nachmittags gebietsweise regnen. Schöner werden soll es in einem Streifen vom Südwesten über die Mitte Deutschlands bis zum Nordosten – dort erwartet der DWD viel Sonnenschein bei Höchstwerten zwischen 18 und 24 Grad. Am Donnerstag soll es bei gleichbleibenden Temperaturen heiter und trocken sein. Auf dem Bild dreht eine Sonnenblume in Marienborn (Sachsen-Anhalt) ihre Blüte Richtung Sonne. dpa

