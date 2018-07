Die US-Raumfahrtbehörde Nasa wird 60

Anzeige

Washington (dpa) - Auf die Frage nach den herausragendsten Errungenschaften der US-Raumfahrtbehörde Nasa muss der Astrophysiker John O'Meara nicht lange nachdenken. «Man kann nicht ignorieren, dass die Nasa Menschen auf den Mond gebracht hat.»

Die Mondlandung am 21. Juli 1969 sei «ein Triumph für die Nasa und den Geist der Menschheit» gewesen, ein «Schlüsselmoment», sagt der Wissenschaftler am Saint Michael’s College im US-Bundesstaat Vermont, der schon oft mit der Raumfahrtbehörde zusammengearbeitet hat. «Die Welt kam für einen kurzen Moment zusammen und freute sich gemeinsam - von so etwas bräuchten wir viel mehr.»

Die Mondlandung gelang früh in der Geschichte der Nasa. Am 29. Juli 1958 - am Sonntag vor genau 60 Jahren - unterzeichnete der damalige US-Präsident Dwight D. Eisenhower das «National Aeronautics and Space»-Gesetz und gründete damit die Nasa, die wenige Wochen danach ihren Betrieb aufnahm. Inzwischen hat die Raumfahrtbehörde mit Hauptsitz in Washington und Milliardenbudget mehr als 17 000 Mitarbeiter an Standorten überall in den USA.