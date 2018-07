„Die Wörter sind nicht weg“

Anzeige

Erinnerungen und Nostalgie

Denn seinen Ursprung hat „hanebüchen“ im Namen der Hainbuche, einem Baum mit sehr knorrigem Holz. Daraus bildete sich das Adjektiv „hainbüchen“, was im 18. Jahrhundert zu „hanebüchen“ wurde und seine Bedeutung zu „absurd“ oder „unerhört“ wandelte. „Kokolores“ entstand laut Mahrenholtz wahrscheinlich im 16. Jahrhundert als Nachahmung eines Hahnenschreis, so wie „Kikeriki“. „Kokolores“ ist als Synonym für „Unsinn“ oder „Quatsch“ inzwischen eher ungebräuchlich, ähnlich wie „Firlefanz“, „Mumpitz“ oder auch „Schabernack“ – letzteres stammt aus der Zeit des 14. Jahrhunderts, als Till Eulenspiegel seine Streiche spielte. „Ich mag diese ,Unsinn‘-Wörter, sie implizieren schon vom Klang her eine gewisse Lustigkeit“, meint Mahrenholtz. Deshalb verwende sie sie auch manchmal noch.

Kindheitserinnerungen und Nostalgie seien häufig Gründe, warum jemand ein inzwischen ungebräuchliches Wort weiterbenutzt – oder weil er bedauert, dass es kaum noch zu hören ist, sagt auch Wich-Reif. Beim Ausruf „Sapperlot!“ denkt so mancher vielleicht an den „Räuber Hotzenplotz“, beim heute höchstens noch in der Gastronomie zu hörenden „Fräulein“ fällt Erich-Kästner-Fans vielleicht das Kindermädchen „Fräulein Andacht“ aus „Pünktchen und Anton“ ein.

Allerdings: „Die Wörter sind ja nicht wirklich weg, sondern existieren in alten Texten durchaus weiter“, betont Wich-Reif. „Sprache unterliegt dem Wandel und ist immer auch ein Kennzeichen für eine bestimmte Zeit.“ Doch nicht nur einzelne Wörter verschwinden aus dem Sprachgebrauch, sondern auch in der Grammatik gehen Dinge verloren – etwa das Dativ-E wie bei „dem Manne“ oder „dem Buche“.

