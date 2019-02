Diese 16 Frauen wollen „Miss Germany“ werden

Rust.Schaulaufen der Schönen: Um den Titel „Miss Germany“ bemühen sich Kandidatinnen aus ganz Deutschland im Alter von 19 bis 28 Jahren, sagte ein Sprecher der Organisatoren nach dem ersten Treffen der Teilnehmerinnen. Gewählt wird die neue „Miss Germany“ am 23. Februar im Europa-Park in Rust (bei Freiburg). Für Baden-Württemberg tritt Nadine Berneis aus Stuttgart an (hintere Reihe, Dritte v. l.), für Hessen Saida Rovcanin aus Darmstadt (hintere Reihe, Zweite v. r.) sowie für Rheinland-Pfalz Alina Cara Beyer aus Königsbach (vordere Reihe, Dritte v. r. ). „Miss Germany“ ist laut Veranstalter der älteste Schönheitswettbewerb in Deutschland. Es gibt ihn seit 1927. dpa

Info: Liste aller Teilnehmerinnen unter: https://bit.ly/2GaQCHw

