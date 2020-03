Diesmal ein etwas anderes Osterfest

2 Fotos ansehen Der Petersplatz in Rom an Ostern 2019 – in diesem Jahr bleibt er leer. © dpa

Berlin.Bald ist Ostern! Auch wenn gerade viele Veranstaltungen ausfallen oder verschoben werden, die Feiertage bleiben natürlich. Allerdings wird das Osterfest wohl dieses Jahr in vielen Familien anders ablaufen als sonst. Das liegt an der Ausbreitung des neuen Coronavirus.

Um sich und andere zu schützen, darf man zurzeit kaum andere Menschen treffen. Besuche bei Oma und Opa fallen für viele aus und in den Urlaub fahren kann man in diesen Osterferien auch nicht. Außerdem finden die Gottesdienste in den Kirchen gar nicht oder nur ohne Besucher statt.

Normalerweise versammeln sich zum Beispiel am Ostersonntag auf dem Petersplatz in Rom Tausende Menschen. Sie wollen den Segen des Papstes empfangen. Der Papst ist der Chef der katholischen Kirche. Dieses Jahr bleibt der Platz in Italien leer. Die Ostermesse wird im Fernsehen und im Internet zu sehen sein. Das gilt auch für viele andere Gottesdienste. „Wir zeigen jeden Sonntag einen Kindergottesdienst auf Youtube“, sagt Kirsti Greier von der Evangelischen Kirche.

Gemeinsam Kerze anzünden

Das gilt natürlich auch für den Ostersonntag. Während des Gottesdienstes wird dann zum Beispiel dazu aufgerufen, dass jeder eine Kerze anzündet. „Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, wir tun etwas zeitgleich“, sagt Frau Greier.

Um das Gefühl der Gemeinschaft trotz des Verbots, andere zu treffen, geht es auch bei anderen Aktionen. So ruft eine Kirche in der deutschen Stadt Hildesheim zum Beispiel zu einem Osterkonzert vom Balkon aus auf. Jeder, der mag, soll um 10.15 Uhr das Lied „Christ ist erstanden“ singen oder auf einem Instrument spielen.

„Wir feiern an Ostern, dass das Leben stärker ist als der Tod“, sagt Kirsti Greier. Und diese Botschaft ist gerade in dieser Zeit besonders wichtig. dpa

