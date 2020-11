Diffamiert und ermordet: Frauen kämpfen gegen das Vergessen

Mexiko-Stadt.Fast fünf Jahre hat Yesenia Zamudio schon gekämpft. Sie hat demonstriert, Mahnwachen organisiert und mit anderen Frauen die Nationale Menschenrechtskommission besetzt, damit der Tod ihrer Tochter María de Jesús aufgeklärt wird. Die Mexikanerin ist sich sicher: Marichuy, wie sie ihr Kind nennt, wurde ermordet. Ein Professor der Universität IPN in Mexiko-Stadt, in der María studierte, habe sie 2016 aus dem 5. Stock geworfen, weil sie keinen Sex mit ihm haben wollte. „Mehrere Gutachten und die Autopsie bestätigen, dass sie umgebracht wurde“, sagt die 47-Jährige.

Zusammenarbeit mit Behörden

Lange Zeit nahmen die Strafverfolger und die IPN-Leitung Zamudio nicht ernst. „Die Dozenten haben Marichuy nach ihrem Tod diffamiert, stigmatisiert und behauptet, sie habe sich selbst das Leben genommen“, sagt sie. Nun hat sich das Blatt gewendet: Am 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, werden sich Universität und Regierung bei Zamudio entschuldigen. „Die Entschuldigung geht an Marichuy, für alles, was man ihr angetan hat“, sagt die Mutter. Die Täter wurden jedoch bis heute nicht bestraft.

Mittlerweile arbeitet Zamudio als Vertreterin einer Organisation gegen Frauenmorde mit den Behörden an der Aufklärung von 130 Fällen. Es geht um Femizide, das Verschwindenlassen von Frauen, Vergewaltigung, Kindesmissbrauch. Dass einige staatliche Stellen die Themen endlich ernst nehmen, ist der feministischen Bewegung und Angehörigen von Opfern zu verdanken. Ständig gehen sie auf die Straße und fordern „keine einzige Tote mehr.“ Allein im März beteiligten sich Millionen Menschen an einem Frauenstreiktag.

Manche Aktivistinnen gehen gewaltsam vor: Sie schlagen Schaufenster ein, zerstören die Scheiben von Behörden oder zünden Barrikaden an. Zamudio zeigt dafür Verständnis. „Viele haben die Schnauze voll, sie leiden und sind wütend.“ Dann verweist sie auf Präsident Andrés Manuel López Obrador, der sexistische Angriffe regelmäßig herunterspielt und Frauen am liebsten an den Herd zurückschicken will. Vor allem aber erinnert Zamudio an die grenzenlose geschlechtsspezifische Gewalt: Jeden Tag werden in Mexiko zehn Frauen und Mädchen ermordet, die meisten der Verbrechen bleiben ohne strafrechtliche Folgen.

„Durch diese Straflosigkeit und die hohe gesellschaftliche Toleranz gegenüber familiärer Gewalt fühlen sich die Täter darin bestärkt, Frauen angreifen und ermorden zu dürfen“, sagt Yésica Sánchez von der feministischen Organisation Consorcio im Bundesstaat Oaxaca. „Die meisten Mörder stammen aus der eigenen Familie.“ Seit Beginn der Pandemie seien in der Region 253 Frauen verschwunden. Manche werden von der Mafia zur Prostitution gezwungen, andere von ihren Männern ermordet. Allein in Oaxaca, wo vier Millionen Menschen leben, starben seit 2016 mindestens 467 Frauen und Mädchen eines gewaltsamen Todes. Im ganzen Land waren es im Jahr 2019 mehr als 3.800. Wer sich für die Aufklärung der Morde einsetzt, lebt gefährlich. Im Juni wurden vor dem Sitz von Consorcio Stücke eines Tierkopfes abgelegt. Daneben stand auf einer Pappe: „Halt dich zurück, Hündin, der nächste ist deiner.“

Keine leeren Drohungen

Dass solche Drohungen ernst zu nehmen sind, erleben Feministinnen immer wieder. Nachdem die Autorin Lydia Cacho 2005 in Cancún einen Kinderpornoring aufgedeckt hatte, sorgten ein Unternehmer und ein Gouverneur dafür, dass sie verhaftet und gefoltert wurde. Nach der Veröffentlichung ihres Buches über Kinder- und Frauenhandel musste sie 2012 Mexiko verlassen. Letztes Jahr brachen Unbekannte in das Haus der Zurückgekehrten ein und töteten ihre Hunde.

Cacho war folglich kaum verwundert, als vor zwei Wochen Polizisten in Cancún mit Schüssen eine Frauendemonstration stoppten. Die Protestierenden forderten die Aufklärung im Fall der ermordeten 20-jährigen Alexis Lorenzana. „Es gibt ein Netzwerk von Menschenhändlern, einigen Polizeieinheiten, den Kartellen und den Inhabern der Sexindustrie“, erklärte sie. „Wenn das nicht komplett aufgerollt wird, ändert sich hier nichts.“ epd

