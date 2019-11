DNA-Massentest soll zu Mörder führen

Grevenbroich.Der unbekannte Mörder der elfjährigen Claudia Ruf soll 23 Jahre nach der Tat Namen und Gesicht bekommen. Die Ermittler haben neue Hoffnung geschöpft. Sie setzen auf einen DNA-Test bei 1600 Männern. Das sagten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Grevenbroich am Niederrhein.

Profiler vermuten den Täter im dörflichen Umfeld des Mädchens: „Es könnte ein unbescholtener Bürger aus der Nachbarschaft gewesen sein.“ 800 Männer aus ihrem Dorf, die zur Tatzeit zwischen 14 und 70 Jahre alt waren und dort noch wohnen, sollen schon in den nächsten Tagen eine Speichelprobe abgeben. Zudem bekommen alle Haushalte des zu Grevenbroich gehörenden Dörfchens Hemmerden Post mit der Bitte, sich an auffälliges Verhalten ihrer Mitmenschen zu erinnern.

Die Ermittler veröffentlichten am Freitag eine Video-Botschaft von Claudias Vater mit einem emotionalen Appell: „Bitte helfen sie der Polizei. Bitte helfen sie mir.“ Es bestehe jetzt die Chance, das traurige Schicksal seiner Tochter noch aufzuklären. „Er muss sich endlich erklären. Er hat sich lange genug hinter uns allen verstecken können.“ Er habe sein Haus in Hemmerden gebaut, weil er dachte, dass seine Kinder dort behütet aufwachsen könnten. „Das war leider nicht so“, sagte der Vater.

Missbraucht und erdrosselt

Das Mädchen war am 11. Mai 1996 in Grevenbroich entführt und zwei Tage später im 70 Kilometer entfernten Euskirchen auf einem Feldweg aufgefunden worden. Die Schülerin hatte den Hund eines Nachbarn ausgeführt – der allein zurückgekehrt war. Der Täter hatte das Kind gefesselt, missbraucht und erdrosselt.

Reinhold Jordan war schon vor 23 Jahren Leiter der Mordkommission: „Auch wenn mein Haar schütter geworden ist – ich bin guter Hoffnung, dass wir die Tat klären können.“ Die Nachricht sei damals ein Schock für die Region gewesen. „Dieser Mord ist nie vergessen worden“, so ein Ermittler. „Die Menschen wollen Gewissheit haben.“ dpa

