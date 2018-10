Dramatischer Rückgang bei Wirbeltierarten

Berlin.Die Bestände zahlreicher Wirbeltierarten auf der Erde sind einer großen Untersuchung zufolge in den vergangenen Jahrzehnten um mehr als die Hälfte geschrumpft. Der Rückgang zwischen 1970 und 2014 betrage im Schnitt 60 Prozent, heißt es im Living Planet Report 2018 der Umweltstiftung WWF und der Zoologischen Gesellschaft London, der gestern in Berlin vorgestellt wurde. Damit hat sich der Wert seit der vergangenen Ausgabe von 2016 zwar um weitere zwei Prozentpunkte verschlechtert, im Vergleich zu den 80er und 90er Jahren fällt der Schwund aber etwas schwächer aus.

Mehr als 4000 Arten untersucht

Die Menschheit verschlingt derweil immer mehr Ressourcen, ihr ökologischer Fußabdruck wird permanent größer. Im knapp 150 Seiten ist das so schonungslos dokumentiert wie sonst selten.

Der Report ist eine Art Gesundheitscheck der Erde – und alarmierend. Seit 1998 erscheint er alle zwei Jahre. Daran beteiligt sind nicht nur der WWF, sondern auch das Global Footprint Network und die Zoologische Gesellschaft London. Die Fachleute zählen Gnus in der Savanne, beobachten mit Kameras die Wege von Tapiren im Amazonas-Regenwald, erkunden, ob Tiere an andere Orte wandern oder vom Aussterben bedroht sind. Insgesamt berücksichtigen sie wissenschaftliche Daten zu mehr als 16 700 untersuchten Populationen von mehr als 4000 Wirbeltierarten weltweit. Diese zeigen: Der Ressourcenhunger der Menschen übersteigt die Belastbarkeit der Erde.

Abgeholzte Wälder, überfischte Meere, malträtierte Natur – gut möglich, dass auf den Menschen ungemütliche Zeiten zukommen. Jedenfalls, so die Fachleute, habe der Mensch die Erde „stärker verändert als alle anderen Lebewesen“. Seit den 1950er Jahren bringe die Menschheit mit ihrem Hunger nach Energie, Land und Wasser das in Gefahr, was ihr selbst lieb ist, und auch teuer.

Die Natur liefere dem Menschen etwa Lebensmittel, Trinkwasser, Arzneien, Rohstoffe und so fort und erbringt damit eine ökonomische Wertschöpfung von schätzungsweise rund 100 Billionen Euro – jedes Jahr. Jörg-Andreas Krüger, Geschäftsleiter Naturschutz beim WWF: „Wir sägen auf dem Ast, auf dem wir sitzen.“

In der Natur sei alles mit allem verbunden, erklären die Umweltexperten. Der Mensch habe jedoch verlernt, dies zu verstehen. Jedenfalls lebe er über seine Maßen, so als habe er nicht nur eine Erde, sondern 1,7. Anders gesagt: Er verbraucht die Vorräte schneller, als die Natur sie erneuern kann.

Selbst in Deutschland sei das trotz aller Bioläden, aller Mülltrennung und aller Windräder nicht anders, auch hierzulande würden die Ressourcen der Erde nicht geschont. Krügers Beispiel: „Vor unserer Haustür sind monotone Agrarlandschaften ohne Wiesenvögel, Schmetterlinge, Wildbienen und Frösche entstanden.“

„Trendwende machbar“

Nur: Der Stress auf dem Planeten ist schon vielfach beschrieben, neu ist das alles nicht. Und nicht einmal das Tempo in den vergangenen Jahren hat sich vermindert. Hinzu kommt: Die Weltbevölkerung wird laut der jüngsten Schätzung der Vereinten Nationen in den nächsten Jahren bis 2050 um weitere 2,2 Milliarden wachsen. Doch, sagt Krüger, die Trendwende sei „machbar“. Viel Zeit bleibe allerdings nicht. Er will, so Krüger, kein „Weltuntergangsszenario“, sondern das Ding drehen. Dabei fordert er von Regierungen, Wirtschaft und jedem einzelnen, daran mitzuwirken.

Die Weltgemeinschaft hat sich für das Jahr 2020 vorgenommen, Zwischenbilanz bei drei entscheidenden Vorhaben zu ziehen: Hält das Pariser Klimaschutzabkommen? Geht die nachhaltige Entwicklung voran, wie es die Vereinten Nationen mit der Agenda 2030 versprochen haben? Und: Gibt es Fortschritte beim Übereinkommen für die biologische Vielfalt, mit der die Natur bis 2050 besser geschützt werden soll? (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018