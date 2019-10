„Drastisch überbewertet“

Zürich.Der Klimawandel kann effektiv bekämpft werden durch Aufforstung – diese im Sommer veröffentlichte Studie stößt auf Kritik anderer Forscher. Das Potenzial von Baumpflanzungen sei dramatisch überbewertet, hieß es von der Leuphana Universität Lüneburg. Das Pflanzen von Bäumen an falschen Orten könne sogar Ökosysteme zerstören und die globale Erwärmung verschärfen, sagten US-Forscher von der Texas A&M University.

Bäume zu pflanzen habe das Potenzial, zwei Drittel der von Menschen verursachten klimaschädlichen CO2-Emissionen aufzunehmen, hatten Forscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich im Sommer geschrieben. Die neuen Wälder könnten 205 Milliarden Tonnen Kohlenstoff speichern.

Mängel hätten zu einer fünffachen Überschätzung des Potenzials neu gepflanzter Bäume geführt. So werde in der Studie davon ausgegangen, dass Böden in Ökosystemen ohne Bäume keinen Kohlenstoff enthalten – in Savannen und Torfmooren sei aber mehr Kohlenstoff im Boden gebunden als in der oberirdischen Vegetation. dpa

