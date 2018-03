Drei Fehler mit tragischen Folgen

Anzeige

Denkzettel, Vergeltung, Sühne – für solche Ansinnen sei das Strafrecht nicht gedacht, wie Verteidiger und Richterin in dem Verfahren betonten. Das Urteil könne weder der Familie Frieden bringen noch dem Fahrer die Last von den Schultern nehmen, merkt die Richterin an. Die Urteilsbegründung nimmt der Mann mit dem grauen Schnurrbart mit hängendem Kopf entgegen. Die Strafe könne zur Bewährung ausgesetzt werden, weil der Angeklagte nicht etwa durch eine Haft erst zur Besinnung gebracht werden müsste, sagt die Richterin. „Aufgrund des Unfalls ist er ein gebrochener Mann.“

Die Richter sind überzeugt, dass drei menschliche Fehler sowie eine unglückliche Verkettung von Umständen zu dem Unfall geführt haben. Sie legen in der Urteilsbegründung dar, was kurz vor dem Unfall in dem Fahrerhaus passiert sein muss.

Der Fahrer habe sich rund vier Kilometer vor dem Unfall ans Steuer gesetzt, sein Kollege nimmt auf dem Beifahrersitz Platz. Obwohl der heute 55-Jährige das Fahrzeug nicht kennt, fährt er nach nur 33 Sekunden weiter. Diese Zeit habe nicht ausgereicht, sich mit allen Funktionen vertraut zu machen. Erster Fehler.

Als er auf eine Gefällestrecke kurz vor der späteren Unfallstelle seinen Lkw gemächlich rollen lassen will, aktiviert er nach Überzeugung der Kammer nicht die Motorbremse, sondern den Tempomaten. Der Lastwagen hatte zwei verschiedene Hebel – Motorbremse und Tempomat – an der Stelle, an der der gewöhnlich vom 55-Jährigen gefahrene Lkw nur einen Hebel hat, nämlich die Motorbremse. Zweiter Fehler.

Lkw wird plötzlich schneller

Durch diesen falschen Handgriff beschleunigte der Lkw plötzlich, und der Fahrer gerät nach Überzeugung der Richter in Panik – schließlich war er 2010 schon mal mit einem Müllwagen umgekippt. Für das Gericht steht fest: Gebremst hat der 55-Jährige nicht, auch nicht mit dem laut Gutachter einwandfrei funktionierenden Bremspedal. Dritter Fehler.

Zu den unglücklichen Umständen dürfte zählen, dass die Straße am Unfallort leicht nach links geneigt ist. „Der Lkw hätte nicht notwendigerweise kippen müssen“, sagt die Richterin. Diese Straßenneigung habe das Umkippen aber begünstigt.

Neben der Bewährungsstrafe ordnet das Gericht an, dass der Fahrer 1000 Euro an die Notfallseelsorge im Kreis Calw bezahlen muss und seine Fahrerlaubnis frühestens in einem Jahr zurückbekommt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.03.2018