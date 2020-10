Wien.Eine Frau hat in Wien nach eigenen Angaben ihre drei Kinder getötet. Die 31-Jährige habe den Polizei-Notruf angerufen und über die Tat informiert, hieß es in einer Mitteilung der Behörde. Laut einem ersten Obduktionsbericht vom Sonntag wurde die neunjährige Tochter erstickt. Der Gerichtsmediziner geht für ihre Geschwister im Alter von drei Jahren und acht Monaten vorläufig von der gleichen Todesursache aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Vor einigen Wochen sei es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen den Eltern der Kinder gekommen.

Am frühen Samstagmorgen eilte die Polizei zur Wohnung in der österreichischen Hauptstadt, nachdem die Frau nicht nur von den toten Kindern berichtet hatte, sondern auch von Suizid sprach. Die Beamten fanden einen Jungen im Alter von acht Monaten und ein drei Jahre altes Mädchen tot vor. Die neunjährige Tochter wurde zunächst zur Wiederbelebung ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte versuchten eine Stunde lang vergeblich, sie zu retten. Die Mutter habe in einer Vernehmung die Tat bestätigt. Die Situation am Tatort habe keinerlei Hinweise auf einen anderen Verdächtigen ergeben, so ein Polizeisprecher. dpa

