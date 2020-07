Drei Tote bei Absturz von Leichtflugzeug

Eine Hausbewohnerin starb in ihrer Wohnung. © dpa

Wesel.Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf ein Wohnhaus im nordrhein-westfälischen Wesel sind am Samstag drei Menschen gestorben. Das Ultraleichtflugzeug stürzte in die Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses und setzte sie in Brand. Bei den Toten handelt es sich wahrscheinlich um die beiden Flugzeuginsassen und eine Frau, die mit ihrem zweijährigen Kind in der Wohnung lebte. Das Kind konnte leicht verletzt gerettet werden. Es befindet sich in der Obhut von Verwandten.

Die Absturzursache ist unbekannt. Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung haben mit der Untersuchung begonnen. Laut Polizei gibt es Hinweise, dass das Flugzeug zuvor auseinandergebrochen war. In der Umgebung wurden mehrere Flugzeugteile gefunden. In der Nähe der Absturzstelle fanden die Rettungskräfte auch einen Fallschirm. Die Polizei vermutet, dass es sich um den Notfall-Bremsfallschirm des Flugzeugs handelt.

Die Leichen sollten am Sonntag obduziert werden. Eine zweifelsfreie Identifikation der drei Personen wird laut Staatsanwaltschaft vermutlich noch einige Tage in Anspruch nehmen. Weitere Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt. In dem Haus gibt es insgesamt fünf Wohnungen.

Das Ultraleichtflugzeug war nach Angaben der Behörden ursprünglich in Marl gestartet. Auf dem Flugplatz Wesel sei es dann zwischengelandet. Nach Angaben des 2. Vorsitzenden des Vereins Luftsportfreunde Wesel-Rheinhausen, Achim Strobel, waren zwei Männer an Bord gewesen. dpa

