Dresden erleichtert

Anzeige

Dresden.Nach der aufwendigen Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist Dresden zur Normalität zurückgekehrt. Das Brand- und Katastrophenschutzamt der Stadt erklärte den Einsatz gestern Nachmittag für beendet – nach insgesamt 64 Stunden. Der unmittelbare Schauplatz des Geschehens, wo die Bombe am Mittwochabend zum Teil detoniert war, war gestern noch eingezäunt.

Aus dem Universitätsklinikum wurden 45 stark pflegebedürftige Patienten in ihre ursprüngliche Einrichtung zurückgebracht. Sie waren drei Nächte in der Uniklinik versorgt worden. Auch die als Notunterkunft agierende Messe Dresden zog gestern Bilanz. In zwei Messehallen waren in der Nacht zum Mittwoch zunächst 1800 Menschen betreut worden, am Donnerstag sank ihre Zahl auf etwa 400. Insgesamt waren laut Polizei rund 9000 Bewohner in Sicherheit gebracht worden.

Die fünf Zentner schwere Fliegerbombe war nach fast 48 Stunden Dauereinsatz am Donnerstag unschädlich gemacht worden. Die Entschärfung und Bergung hatte sich als komplizierter erwiesen als angenommen. Dresden war am 13. Februar 1945 und in den Tagen danach von britischen und amerikanischen Flugzeugen bombardiert und dabei schwer getroffen worden. Wie viele Blindgänger noch im Boden liegen ist unklar. dpa