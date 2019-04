Drohnen suchen Orang-Utans

Edinburgh.Mit Hilfe von Drohnen wollen Forscher Orang-Utans künftig aus der Luft zählen. Sie statteten die Fluggeräte dazu mit Wärmekameras aus, die die Körperwärme der Menschenaffen erkennen können.

Die Methode, die sie im Regenwald von Sabah, einer malaysischen Provinz im Norden Borneos, testeten, sei einfacher und genauso zuverlässig wie die bisherige Zählmethode. Das berichtete das Team der John-Moores-Universität (JMU) in Liverpool in Großbritannien auf einer Konferenz im schottischen Edinburgh. Üblicherweise werden die Schlafnester vom Boden aus gezählt, die die Tiere in den Bäumen bauen. „Alle Orang-Utan-Arten sind vom Aussterben bedroht. Ihre Bestände zu erfassen ist eine entscheidende Voraussetzung, um sie zu schützen“, sagte Serge Wich von der JMU. dpa

