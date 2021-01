Drosten-Männchen kommt ins Museum

Bonn.Die Räuchermann-Figur des Virologen Christian Drosten soll einen Platz im Museum erhalten. Das „Haus der Geschichte“ habe ein Exemplar aus dem Erzgebirge für seine Sammlung geordert, sagte Sprecher Peter Hoffmann am Mittwoch. Die Figur verkörpere ein Stück Zeitgeschichte und illustriere, wie der Wissenschaftler der Berliner Charité während der Pandemie Eingang in die Populärkultur gefunden habe. Schöpfer ist der Kunsthandwerker Tino Günther aus Seiffen im Erzgebirge. „Das macht mich extrem stolz“, sagte er. Die Nachfrage sei so groß, dass sein Betrieb wöchentlich etwa 500 Exemplare verschicke. dpa

